По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (38,206 млн и 43,890 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (52 и 30), максимальный курс продажи доллара 28,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,71-27,72 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 82 активные заявки по доллару на сумму 82,096 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

27,7300 – 30 000

27,7300 – 30 000

27,7300 – 50 000

27,7200 – 39 000

27,7200 – 50 000

27,7200 – 111 000

27,7200 – 23 000



Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

27,7200 – 20 000

27,7200 – 5 000

27,7200 – 5 000

27,7200 – 10 000

27,7200 – 3 000

27,7200 – 20 000

27,7300 – 5 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27,7664 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27,7054 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

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