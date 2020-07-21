"Нафтогаз" сократит операционные расходы на 7,5 млрд грн и ограничит инвестиции

Национальная акционерная компания “Нафтогаз Украины” планирует уменьшить операционные расходы на 7,5 млрд гривен, а капитальные расходы – на 20%.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

“Мы видим многомиллиардные возможности для уменьшения расходов в нашей цепочке поставок. Мы определили, что можем получить 7,5 млрд гривен потенциальной экономии в сфере операционных расходов, в основном за счет централизации наших складов и оптимизации логистических операций”, – заявил финансовый директор Группы Петер Стефанус ван Дрил.

По его словам, компания качественно подготовились к возможному негативному развитию событий, при этом финансовое положение НАК остается прочным.

“Планируем, что наши капитальные затраты в 2020 году снизятся ориентировочно на 20% по сравнению с 2019 годом. Мы хотим сохранить равновесие между среднесрочным ростом и максимизацией нашего дохода. Некоторые наши инвестиционные проекты будут отложены, чтобы обеспечить финансовую гибкость группы”, – добавил финдиректор.

Напомним, “Нафтогаз Украины” в 2019 году получил 63,3 млрд грн чистой прибыли, что превысило показатель за 2018 год в 4,5 раза.