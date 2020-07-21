Межбанк: вчерашние новости могут сегодня сыграть за гривну

Прошедшие сутки оказались очень богатыми на финансовые новости во всем мире и в Украине. Большинство из них оказались позитивными для гривны и еще отразятся на поведении валютного межбанка.

Вот основные:

1. Учетная ставка НБУ сохранена на уровне 6% годовых. Выступление нового главы Нацбанка Кирилла Шевченко при оглашении результатов заседания монетарного комитета регулятора и такое решение Нацбанка – будет влиять непосредственно на ресурсный рынок и дает определенные вводные финансистам в части поведения НБУ в ближайшее время. Определенность в стратегии регулятора снимет часть напряжения и на валютном рынке.

2. 23 июля чиновники подписали меморандум и кредитное соглашение с Еврокомиссией на 1,2 млрд евро. Это увеличит резервы страны и позитивно скажется на финансовом состоянии государства, особенно в период предстоящих значительных выплат по внешним долгам осенью этого года;

3. Украина разместила 12-летние евробонды с погашением в марте 2033 года на сумму $2 млрд под 7,25% годовых. Желающих купить эти бумаги было значительно больше, чем был объем их предложения. Это также позволяет чиновникам рассчитывать в перспективе и на новые выпуски подобных обязательств. Подобное – позитивный фактор для гривны, так как рост ЗВР и долгосрочность этих займов позволят стране перегруппировать финансовые ресурсы и частично снизить долговую нагрузку на бюджет в 2020-2022 годах.

Расслабляться на этих новостях не стоит, так как текущая ситуация на валютном рынке продолжает оставаться напряженной, но определенную поддержку гривне они окажут.

Кроме этих новостей, на поведение межбанка сегодня окажут влияние:

1. Фактор окончания недели. Обычно это приводит к снижению деловой активности части клиентов и в настоящее время также играет в поддержку гривне.

2. Проводимые уже несколько дней интервенции Нацбанка, за счет которых регулятор частично снял излишний спрос на валюту на межбанке. Участники рынка понимают, что НБУ и сегодня в случае необходимости может выйти на торги с продажей доллара и этим удерживать необходимый ему предельный уровень котировок.

3. Поведение наличного рынка, где к вечеру четверга наметилась некоторая стабилизация ситуации, что также оказывает поддержку нацвалюте.

4. Продолжение ралли по паре евро/доллар на международных рынках, что отразится на курсе евро относительно гривны. Уже вчера периодически евро пробивал порог в 1,16 доллара и в настоящее время пошел выше. Поэтому курс евровалюты относительно гривны пока уверенно закрепился выше отметки в 32 гривны.

5. Поведение спекулянтов и нерезидентов. Попытки спекулятивных атак на гривну продолжатся и в пятницу, но в основном сегодня спекулянты будут зарабатывать в формате “в две стороны” и за счет разницы между курсами наличного и безналичного рынков. А вот сильно раскачивать курс они смогут только в случае активизации крупных местных игроков, что маловероятно перед выходными. Нерезиденты же продолжат постепенно выходить из гривневых ОВГЗ, но без активного давления на гривну и небольшими траншами покупок валюты, чтобы “не взрывать” котировки.

6. Начало периода выплат основных сумм НДС экспортерам. Это обычно снижает их заинтересованность в продаже валютной выручки и работает против гривны на межбанке. Но учитывая тот факт, что такие поступления обычно приходят экспортерам от государства во второй половине дня – сегодняшние заходы гривны сыграют уже скорее всего в понедельник.

Экспортеры по-прежнему не будут торопиться продавать всю валютную выручку, а будут это делать частями – в моменты максимального роста котировок во время сессии. При перекосе спроса и предложения на торгах Нацбанк снова выйдет на торги, чтобы сглаживать курсовые колебания. В этом случае, его ценники интервенций Нацбанка будут главным курсовым ориентиром для участников торгов.

Котировки межбанка, по прогнозу Finance.ua на 24 июля, будут находиться в пределах: доллар – коридор 27,60 – 27,95 гривен,евро – коридор 31,93 – 32,50 гривен. Объем операций на пятничном межбанке по нашим расчетам будет находиться в пределах $170-205 млн при совершении до 500 сделок.

Наличный рынок сегодня будет ориентироваться только на ситуацию на торгах без попыток дополнительной игры “на повышение” и станет менять свои курсы в течение дня по доллару и по евро в зависимости от межбанковского тренда.

Курс в обменниках финкомпаний и банков будет находиться в пределах:

Доллар – коридор котировок покупок и продаж 27,55 – 28,10 гривен

Евро – коридор котировок покупок и продаж 31,65 – 32,65 гривен.

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Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 27,78 / 27,81

евро – 32,18 / 32,21

российский рубль – 0,3889 / 0,3895

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