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Газпром перевел долю в Nord Stream AG на свою «дочку»

Газпром перевел долю в Nord Stream AG на свою «дочку»

Российский Газпром перевел 51%-ную долю в проектной компании газопровода Северный поток Nord Stream AG на ООО “Газпром международные проекты”.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Доля в Nord Stream AG передана в ООО Газпром международные проекты в рамках работы по повышению эффективности управления активами Газпрома», – объяснили в компании журналистам.

ООО Газпром международные проекты появилось в составе группы газового холдинга в марте. Ее генеральным директором назначен начальник департамента внешнеэкономической деятельности Дмитрий Хандога. Ранее компания называлась Газпром Русская (по названию компрессорной станции «Русская» – отправной точки газопровода Турецкий поток). Она должна была стать оператором строительства газопровода Турецкий поток, но его построила другая «дочка» – South Stream Transport BV (созданная под Южный поток компания, владелец контрактов и разрешений). Еще ранее ООО называлось Ковиктанефтегаз. Оно досталось Газпрому в составе активов РУСИА Петролеум.

Кроме Газпрома, акционерами Nord Stream AG являются компании Wintershall Dea GmbH, PEG Infrastruktur AG (E.ON), NV Nederlandse Gasunie и Engie. Проектная мощность газопровода Северный поток 55 млрд кубометров газа в год. Две нитки газопровода начали работать в 2011 и 2012 годах.

По материалам НВ
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