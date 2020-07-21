Американская корпорация потеряла миллиард долларов за три месяца

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Из-за пандемии и карантина корпорация “Las Vegas Sands”, которая владеет несколькими казино, понесет огромные убытки.
С апреля до конца июня “Las Vegas Sands” недополучила 985 миллионов долларов! А это почти 100% от прошлогодних доходов корпорации за аналогичный период.
Большую часть этого времени казино в столице развлечений были закрыты на карантин. К работе игорные заведения вернулись лишь четвертого июня, да и то с определенными ограничениями.
Даже несмотря на частичное возобновление деятельности, эксперты прогнозируют довольно мрачное завершение года для живого покера. Из-за коронавируса далеко не все желающие готовы ехать в Лас-Вегас и другие игорные центры. Большинство отдает предпочтение онлайн-покеру.
Отметим, что коронавирус сильно ударил по экономической ситуации Лас-Вегаса. Огромное количество людей потеряли работу. Это негативно влияет на ситуацию в целом в штате Невада, где игорный бизнес является важной частью доходов.
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