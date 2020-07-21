Алена Лебедева: чтобы осознать критическую ситуацию с грузовым вагонным парком, должны погибнуть люди?

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В понедельник, 20 июля 2020 года, множество СМИ опубликовали новость о том, что в Днепропетровской области с рельсов сошло несколько грузовых вагонов. Причиной аварии стал грузовой вагон 1987 года выпуска, который в буквальном смысле рассыпался на ходу.
В результате крушения пострадали и соседние вагоны, а также локомотив встречного грузового поезда. Просто по счастливому стечению обстоятельств навстречу двигался не пассажирский поезд.
Вышеуказанный инцидент вскрыл настоящий гнойник, нарывавший уже несколько лет в стране. Необходимо незамедлительно принимать решение о поэтапном списании вагонов с истекшим сроком эксплуатации, пока проблема не приобрела глобальные масштабы.
Свыше 40% вагонного парка страны исчерпали граничные сроки эксплуатации
Давайте проанализируем существующие факты.
Сегодня в Украине – критическая степень износа грузовых вагонов, курсирующих железнодорожными путями Украины: более 90 тысяч вагонов или свыше 40% вагонного парка страны уже исчерпали граничные сроки эксплуатации и имеют статус вагонов с продленными сверх норматива сроками.
Как разрушившийся, например, универсальный полувагон, которому уже 33 года, при нормативном сроке эксплуатации – 22 года.
По данным ГИВЦ АО «Укрзализныця», развалившийся на ходу вагон 23 января 2020 года прошел регламентный ремонт, и только лишь за период с 13 июня по 9 июля, то есть в течение месяца, этот вагон ТРИЖДЫ направлялся в депо, где проходил текущий ремонт.
Причем вагон поступал именно по причине нарушения целостности стенок вагона, и, судя по фото с места аварии, где отчетливо видны насквозь проржавевшие боковые стенки, а местами даже с зияющими дырами, ремонтные работы были весьма условны.
Кроме того, данный вагон как раз из тех 18 000 единиц, списанных в Российской Федерации и завезенных в Украину в последние годы.
Напомню, что в России как, впрочем, и в большинстве стран СНГ – запрещено продлевать срок эксплуатации вагона. По истечении его нормативного срока, а зачастую и раньше – вагон просто режут в лом.
Такой вагон не имеет право курсировать по железной дороге РФ, а у нас в Украине, – пожалуйста.
Указанные факты подтверждают крайне острую фазу хронической болезни украинских железнодорожных перевозок. Устаревший вагонный парк на сегодня в Украине сформирован даже не столько по причине его слабого обновления, сколько по причине неконтролируемого наращивания за счет ввоза в страну списанных в РФ вагонов! И на этом моменте я бы хотела отдельно остановиться.
Сегодня вагоностроители вместе с представителями АО «Укрзализныця», Министерства инфраструктуры, депутатского корпуса, Федерации работодателей Украины, разработали целый комплекс решений, позволяющих радикально изменить ситуацию на рынке грузовых перевозок. Что напрямую окажет позитивное влияние в том числе и на безопасность перевозок внутри страны, – но все они могут так и остаться на бумаге, так как идет активное противодействие.
Предприятия – члены Федерации работодателей Украины инициировали разработку национальной государственной программы развития вагоностроения. Представители АО «Укрзализныци» отреагировали, предложив для обсуждения «Государственную программу обновления парка грузовых вагонов на 2021-2025 гг.», которая содержит поэтапный вывод из эксплуатации грузовых вагонов с продленным сроком службы, привлечение финансирования у государственных банков на льготных условиях под покупку новых отечественных вагонов и целый ряд других вопросов.
В целом программа рассчитана на 5 лет и нацелена на обновление парка грузовых вагонов, уменьшение среднего износа и соответственно возраста вагонов.
Однако, и с вышеуказанной программой, и с абсолютно правильными для отрасли и экономики страны другими защитными инициативами как, например, – запрет ввоза из РФ списанных вагонов и ограничение их работы в режиме «аренда», открыто ведут борьбу некоторые крупные участники рынка грузовых перевозок.
Яркий последний пример – вопреки действующему конвенционному запрету, в Украину было ввезено 539 старых грузовых вагонов из РФ. При этом на сегодня в простое находятся как минимум 20 000 украинских грузовых вагонов.
Как видим, используя схемы и несовершенство законодательной базы, ряд компаний, вместо эксплуатации этих вагонов при перевозке грузов, продолжают лоббировать импорт списанных в РФ вагонов и защищают возможность бесконтрольной аренды вагонов у российских компаний, чтобы эксплуатировать их вместо украинских.
Как результат – вымывается валюта из страны, бенефициарами этих операций становятся граждане России, а налоговая база в Украине при этом сокращается.
Очевидно, что проблема устаревшего вагонного парка Украины уже перестала быть отраслевой проблемой. Сегодня она несет реальную угрозу для жизни людей, и по сути является ярким примером фактически вредительских действиях по отношению к реформированию железной дороги Украины в целом.
Алена Лебедева, основательница Аурум Груп
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