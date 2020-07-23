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Работающие пенсионеры не получили повышение пенсии: в Минсоцполитики назвали причину

Работающие пенсионеры не получили повышение пенсии: в Минсоцполитики назвали причину

Почему работающие пенсионеры не получили повышение пенсии с 1 июля, рассказал советник министра соцполитики Николай Шамбир в эфире телеканала “Украина 24”.

“Индексация проводится всем на общих основаниях, независимо от того, работает ли человек. Единственное, что работающие пенсионеры не получают повышение в связи с ростом прожиточного минимума, поскольку они работают и размер прожиточного минимума на них не влияет. Но после того, как они уволятся, они это получат”, – сказал он.

Кроме того, по его словам, работающие пенсионеры каждые два года получают повышение пенсии с учетом их работы за эти два года. Эти механизмы работают.

Справка Finance.ua:

  • По мнению министра соцполитики Марины Лазебной, действующая пенсионная система несправедлива по отношению к большей части пенсионеров, поэтому она требует системного реформирования.
  • Общее количество пенсионеров на 1 июля 2020 года составляло 11 241 834 человека. Средний размер пенсий составил 3393,54 грн.

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По материалам Сегодня
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