Работающие пенсионеры не получили повышение пенсии: в Минсоцполитики назвали причину

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Почему работающие пенсионеры не получили повышение пенсии с 1 июля, рассказал советник министра соцполитики Николай Шамбир в эфире телеканала “Украина 24”.
“Индексация проводится всем на общих основаниях, независимо от того, работает ли человек. Единственное, что работающие пенсионеры не получают повышение в связи с ростом прожиточного минимума, поскольку они работают и размер прожиточного минимума на них не влияет. Но после того, как они уволятся, они это получат”, – сказал он.
Кроме того, по его словам, работающие пенсионеры каждые два года получают повышение пенсии с учетом их работы за эти два года. Эти механизмы работают.
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