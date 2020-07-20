FlixBus объединил рейсами Украину, Польшу и страны Балтии

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Европейский автобусный лоукостер FlixBus запустил два новых международных рейса из Украины — Киев-Краков-Прага и Киев-Вильнюс. Линия компании связала Украину со странами Балтии, в которых FlixBus недавно открыл свои первые маршруты.
Линии объединили три региона FlixBus в Восточной Европе – Украину, Польшу и страны Балтии. Это открывает возможности для путешествий с пересадками благодаря гибкости формирования маршрута. Так, из Вильнюса, Кракова и Праги для украинских пассажиров открываются рейсы в сотни европейских городов.
Пример. Сделав пересадку в Вильнюсе, можно доехать до 11 городов Литвы, Латвии, Польши и Германии, включая Ригу, Берлин, Варшаву, Познань. Из Кракова можно добраться прямыми рейсами в Чехию, Словакию, Германию, Хорватию, Венгрию и Нидерланды – всего более 60 городов по всей Европе. Прага, которая является крупным транспортным хабом FlixBus, предоставляет рейсы почти в 250 направлений 18 стран Европы.
Линия Киев-Вильнюс отправляется ежедневно из Киева в 19:20 и прибывает в аэропорт Вильнюса в 8:40 утра, а затем на автовокзал в 9:05. Из Вильнюса отправка осуществляется в 21:30, далее заезд в аэропорт литовской столицы, и прибытие в Киев в 11:50 следующего дня.
Рейс Киев-Прага выезжает из Киева 4 раза в неделю в 17:00, в 7:30 утра прибывает в Краков, и в 16:30 в Прагу. Обратно автобус отправляется 5 раз в неделю в 20:00 из Праги, с прибытием в Киев в 19:30 следующего дня. Маршрут линии выглядит следующим образом: Киев — Житомир — Ровно — Львов — Краков — Катовице — Оломоуц — Брно — Прага. Автобусным партнером FlixBus на этой линии стал украинский перевозчик TransTempo.
Напомним, с 25 июня FlixBus восстановил работу в Украине на отдельных международных маршрутах – уже в продаже билеты на рейсы из Киева через Житомир, Ровно, Львов, Ужгород в Краков, Будапешт, Вену и еще более десяти немецких городов. Карта тут.
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