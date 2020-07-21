Новый владелец гостиницы "Дніпро" рассказал, сколько планируют потратить на реконструкцию

Новые владельцы гостиницы “Дніпро” планируют вложить в реконструкцию отеля около 20 млн долларов и уже ведут переговоры с “топовым зарубежным архитектурным бюро”.

Об этом в интервью AIN.UA рассказал один из новых владельцев отеля Александр Кохановский.

“Ведем переговоры с топовым зарубежным архитектурным бюро. Относительно стоимости и сроков – постараемся справиться за полтора-два года и вложим около 20 млн долларов.

Мне важно сохранить отель. И не только на протяжении 5 лет, как того требуют условия приватизации – я хочу сделать “Дніпро” символом современного подхода к приватизации и развития новых индустрий. А сама приватизация такого уровня будет показательной для инвесторов со всего мира – и уверен, станет магнитом для новых подобных соглашений”, – сказал Кохановский.

По его словам, “Дніпро” рассматривают как часть экосистемы, которую строят.

“Благодаря данному объекту и киберспортивной арене в центре мы можем давать уникальные предложения для турнирных операторов и разработчиков компьютерных игр, которые будут выбирать Киев для крупных международных киберспортивных ивентов. Также создадим идеальные условия для тренировок команд. И что главное – в самом центре города. Наши training facilities будут использовать профессиональные команды из Америки, Европы, Азии и СНГ.

Поэтому мы видим “Дніпро” стратегическим объектом, который даст нам уникальные конкурентные преимущества и сильно поднимет маржинальность многих наших бизнесов”, – добавил он.