Оператор ГТС назвал региональные компании, которые уже задолжали более 1 млрд грн

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Четыре компании, среди которых Луганскгаз и Донецкоблгаз, задолжали Оператору ГТС уже более 1 млрд грн с начала года. До конца года их долги могут достичь до 5 млрд грн.
Об этом заявил во время онлайн-дискуссии о независимости Оператора генеральный директор компании Сергей Макогон.
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“Компании, которые создают для нас долги, которые они не платят, – это в основном операторы газораспределительных сетей. Объем долга, накопленного с начала года, уже составил более 1 млрд грн”, – сказал Макогон.
По его словам, объем расчетов операторов газораспределительных сетей не превышает 16%.
“Из этого 1 млрд грн, 92% – это долги облгазов так называемой группы РГК (региональные газовые компании. – Ред.), и четырех крупнейших должников, таких как Луганскгаз, Тернопольгоргаз, Кировоградгаз и Донецкоблгаз. Мы ожидаем, если такая ситуация будет продолжаться, к сожалению, объем долга к концу года может вырасти до 5 млрд грн”, – добавил Макогон.
Также он добавил, что на эту сумму будут уменьшены возможности выплаты дивидендов акционеру.
“Формально конечным акционером нашим является государство Украина, народ Украины. Это очень большая проблема”, – отметил Макогон.
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