Повышение минимальной зарплаты может негативно повлиять на инфляцию и безработицу — Нацбанк

В Национальном банке Украины сообщили, что резкое увеличение размера минимальной заработной платы может повлиять на инфляцию и уровень безработицы в Украине.

Об этом сообщил заместитель главы национального банка Дмитрий Сологуб во время брифинга 23 июля.

«Если вы поднимаете минимальную заработную плату, то это меняет также другие макроэкономические параметры. Сейчас мы видим, что без этого (без повышения минимальной зарплаты. — Ред.) инфляция будет оставаться в целевом диапазоне, а если смоделировать ситуацию и будет повышение минимальной зарплаты, и достаточно существенное, то это будет влиять на макроэкономические показатели, показатели бюджета, инфляцию и безработицу, я так думаю», — сообщил Сологуб.

По его словам, Нацбанк не учитывал плановое повышение минималки в Украине до 5 тысяч гривен с 1 сентября 2020 года во время прогнозирования уровня инфляции в Украине. Поэтому сейчас ожидает, что инфляция к концу 2020 года составит 4,7%. Этот прогноз может измениться в случае, если парламент утвердит изменения в государственный бюджет и повысит размер минимальной зарплаты.

Справка Finance.ua:

Президент Владимир Зеленский поставил задачу Кабинету Министров повысить уровень минимальной заработной платы в Украине. Предварительный график, по которому будут повышать минимальную зарплату: с 1 сентября 2020 года – будет увеличена до 5 тыс. грн; с 1 января 2021 года – до 6 тыс. грн; с 1 июля 2021 года – до 6,5 тыс. грн.

С 1 января минимальная зарплата в Украине составляет 4723 грн.

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