0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 200 0

Повышение минимальной зарплаты может негативно повлиять на инфляцию и безработицу — Нацбанк

Повышение минимальной зарплаты может негативно повлиять на инфляцию и безработицу — Нацбанк

В Национальном банке Украины сообщили, что резкое увеличение размера минимальной заработной платы может повлиять на инфляцию и уровень безработицы в Украине.

Об этом сообщил заместитель главы национального банка Дмитрий Сологуб во время брифинга 23 июля.

«Если вы поднимаете минимальную заработную плату, то это меняет также другие макроэкономические параметры. Сейчас мы видим, что без этого (без повышения минимальной зарплаты. — Ред.) инфляция будет оставаться в целевом диапазоне, а если смоделировать ситуацию и будет повышение минимальной зарплаты, и достаточно существенное, то это будет влиять на макроэкономические показатели, показатели бюджета, инфляцию и безработицу, я так думаю», — сообщил Сологуб.

По его словам, Нацбанк не учитывал плановое повышение минималки в Украине до 5 тысяч гривен с 1 сентября 2020 года во время прогнозирования уровня инфляции в Украине. Поэтому сейчас ожидает, что инфляция к концу 2020 года составит 4,7%. Этот прогноз может измениться в случае, если парламент утвердит изменения в государственный бюджет и повысит размер минимальной зарплаты.

Справка Finance.ua:

  • Президент Владимир Зеленский поставил задачу Кабинету Министров повысить уровень минимальной заработной платы в Украине. Предварительный график, по которому будут повышать минимальную зарплату: с 1 сентября 2020 года – будет увеличена до 5 тыс. грн; с 1 января 2021 года – до 6 тыс. грн; с 1 июля 2021 года – до 6,5 тыс. грн.
  • С 1 января минимальная зарплата в Украине составляет 4723 грн.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграмм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам hromadske.tv
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.