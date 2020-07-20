Прибыль Hyundai обвалилась на 75%

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor Co отчитался о падении чистой прибыли во II квартале на 75%, сильнее всего за семь кварталов, на фоне слабого глобального спроса из-за пандемии коронавируса.

Как сообщает Reuters, чистая прибыль компании за апрель-июнь снизилась до 227 млрд вон ($189,53 миллиона) с 919 млрд вон годом ранее. Согласно данным Refinitiv, аналитики прогнозировали этот показатель на уровне 275 млрд вон.

Выручка компании упала на 19% до 21,9 трлн вон.

Мировые розничные продажи Hyundai упали на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как продажи в Южной Корее составили 200 000 автомобилей, показав рост на 13% и превысив показатели всех других рынков.