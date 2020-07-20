Шмыгаль рассказал, как европейские партнеры отреагировали на смену главы НБУ

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Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что европейские партнеры “спокойно и напряженно” отреагировали на смену главы украинского Нацбанка.
Как сообщает “Европейская правда”, об этом премьер рассказал в комментарии украинским СМИ во время поездки в Брюссель в четверг.
“Спокойно и напряженно. Потому что они переживали за сохранение независимости, стабильности Национального банка”, – сказал Шмыгаль, отвечая на вопрос о реакции европейских партнеров на смену главы НБУ.
Премьер пояснил, что последние 5 лет НБУ оставался стержнем финансовой и денежной стабильности Украины, поэтому международные партнеры, которые приложили большие усилия и профинансировали значительную часть реформ, переживали, “не выбросили ли они свои деньги на ветер, и будут ли сохранены инвестиции в Украину, в финансовый сектор”.
По его словам, когда кандидатура Шевченко была утверждена конституционным большинством в 332 голоса, это стало показателем.
“То, что кандидатура Шевченко была поддержана монолитно, успокоило международных партнеров, не только европейских. И для них остается вызовом, будет ли сохранена независимость НБУ. Господин Шевченко это однозначно понимает, уважает и гарантирует. И я уверен, что сейчас напряжение спало” , – отметил премьер.
Он отметил, что до назначения Шевченко “партнеры интересовались” и почти каждый день с ними было общение.
Во время визита в Брюссель ожидается подписание меморандума о получении макрофинансовой помощи Европейского Союза – долгосрочного займа на сумму 1,2 млрд евро.
Как известно, сохранение независимости Нацбанка является одним из условий для предоставления макрофинансовой помощи.
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