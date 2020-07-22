Как гражданам, которые незаконно приватизировали землю, избежать наказания

Граждане, которые незаконно приватизировали землю, будут иметь возможность добровольно ее вернуть, чтобы избежать наказания.

Об этом заявил глава Госгеокадастра Роман Лещенко, пишет AgroPolit.com.

«Наша основная задача – вернуть такие земельные участки, которые были незаконно выведены из государственной собственности. Для лиц, которые приняли участие в таких сомнительных операциях, будет возможность добровольного возвращения земель, которые были незаконно приватизированы… В Уголовно-процессуальном кодексе есть такое понятие, как сделка со следствием. Это когда лица, которые совершали правонарушения с целью избежания ответственности, в том числе и лишения свободы, возвращают государству украденное и получают соответствующее наказание, значительно меньше, чем могло бы быть, если бы доказали факт нарушения в суде и человек получил приговор», – отметил он.

Наказание. Он отметил, что будет применяться и уголовная ответственность, в частности лишение свободы, в том числе пожизненно.

В Госгеокадастре не заинтересованы в том, чтобы сейчас заблокировать всю систему правоохранительных органов, и чтобы правоохранительные органы занимались земельными вопросами.

Масштабы коррупции. Нет области, где бы у нас не было выявлено таких фактов правонарушений. “Наша цель в этой системе координат – вернуть незаконно полученные земли, мы для этого готовы максимально работать со всеми правоохранительными органами. Мы подписали соответствующие меморандумы о взаимодействии со всеми правоохранительными органами – с СБУ, с Министерством внутренних дел, с НАБУ, с ГБР. Сейчас нарабатываем непосредственный формат сотрудничества. Более того, исходя из этих обстоятельств, что у нас сегодня сформированы уже целые реестры, по которым мы будем передавать правоохранительным органам”, – отметил он.

Справка Finance.ua:

Если подсчитать количество украинцев, которые получили землю в рамках бесплатной приватизации, то практически каждый сотый украинец воспользовался своим правом: с 2013 по 2020 год по решению территориальных органов Госгеокадастра земельные участки получили 445 486 граждан Украины.

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