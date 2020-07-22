Как гражданам, которые незаконно приватизировали землю, избежать наказания

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Граждане, которые незаконно приватизировали землю, будут иметь возможность добровольно ее вернуть, чтобы избежать наказания.
Об этом заявил глава Госгеокадастра Роман Лещенко, пишет AgroPolit.com.
«Наша основная задача – вернуть такие земельные участки, которые были незаконно выведены из государственной собственности. Для лиц, которые приняли участие в таких сомнительных операциях, будет возможность добровольного возвращения земель, которые были незаконно приватизированы… В Уголовно-процессуальном кодексе есть такое понятие, как сделка со следствием. Это когда лица, которые совершали правонарушения с целью избежания ответственности, в том числе и лишения свободы, возвращают государству украденное и получают соответствующее наказание, значительно меньше, чем могло бы быть, если бы доказали факт нарушения в суде и человек получил приговор», – отметил он.
Наказание. Он отметил, что будет применяться и уголовная ответственность, в частности лишение свободы, в том числе пожизненно.
В Госгеокадастре не заинтересованы в том, чтобы сейчас заблокировать всю систему правоохранительных органов, и чтобы правоохранительные органы занимались земельными вопросами.
Масштабы коррупции. Нет области, где бы у нас не было выявлено таких фактов правонарушений. “Наша цель в этой системе координат – вернуть незаконно полученные земли, мы для этого готовы максимально работать со всеми правоохранительными органами. Мы подписали соответствующие меморандумы о взаимодействии со всеми правоохранительными органами – с СБУ, с Министерством внутренних дел, с НАБУ, с ГБР. Сейчас нарабатываем непосредственный формат сотрудничества. Более того, исходя из этих обстоятельств, что у нас сегодня сформированы уже целые реестры, по которым мы будем передавать правоохранительным органам”, – отметил он.
Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграмм-канале Finance_ukr
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Дубинский хочет обязать чиновников НБУ хранить сбережения в гривнеВчера, 14:46 - 1240 12
Украина успешно разместила евробонды на 2 млрд долларовВчера, 10:06 - 2264 12
Автофиксация нарушений ПДД: Геращенко рассказал о первых результатахВчера, 13:01 - 1806 5
Налог на недвижимость: штрафы за просрочкуВчера, 14:00 - 35705 4
Регулятор получает много жалоб на МФО - ХолодВчера, 09:45 - 4570 4
Налог на недвижимость: штрафы за просрочкуВчера, 14:00 - 35705 4
Регулятор получает много жалоб на МФО - ХолодВчера, 09:45 - 4570 4
Работа для студентов: удаленно можно зарабатывать на 25% большеВчера, 08:01 - 3918 1
МАУ начала продажу билетов в страны Адриатического побережьяВчера, 09:31 - 2656
Межбанк: вчерашние новости могут сегодня сыграть за гривнуВчера, 11:10 - 2300
Китай запустил первую миссию на МарсПозавчера, 11:10 - 753
OnePlus представила 5G-смартфон с шестью камерами (фото)22.07.2020, 12:10 - 444
SpaceX совершила 13-ый запуск ракеты в 2020 году21.07.2020, 11:40 - 416
Крюковский завод показал эскизы нового поезда метро (фото)20.07.2020, 12:10 - 5362 15
Spotify запустился в Украине: сколько стоит подписка15.07.2020, 10:35 - 2226 6