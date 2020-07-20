Ляшко рассказал, когда в Украине может появиться вакцина против COVID-19

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В Украину поступило первое коммерческое предложение о приобретении в Японии вакцины, которая сейчас находится на третьем, последнем этапе испытаний.
Как передает “Украинское радио”, об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
По его словам, семь вакцин в мире переходят в третью, клиническую стадию испытаний.
“Я думаю, весной у нас будут вакцины”, — заявил Ляшко.
В настоящее время препарат еще не зарегистрирован. По информации производителя, вакцина будет стоить около 20 долларов за дозу. Для вакцинации необходимы две дозы.
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