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Ляшко рассказал, когда в Украине может появиться вакцина против COVID-19

Ляшко рассказал, когда в Украине может появиться вакцина против COVID-19

В Украину поступило первое коммерческое предложение о приобретении в Японии вакцины, которая сейчас находится на третьем, последнем этапе испытаний.

Как передает “Украинское радио”, об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По его словам, семь вакцин в мире переходят в третью, клиническую стадию испытаний.

“Я думаю, весной у нас будут вакцины”, — заявил Ляшко.

В настоящее время препарат еще не зарегистрирован. По информации производителя, вакцина будет стоить около 20 долларов за дозу. Для вакцинации необходимы две дозы.

По материалам Дело
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