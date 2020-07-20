Вторая волна коронавируса: Петрашко рассказал, что будет с бизнесом

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Мировые эксперты прогнозируют вторую волну коронавируса COVID-19 осенью. Однако вряд ли бизнес снова закроют на карантин.
Об этом сообщил министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко в интервью «РБК-Украина».
Он отметил, что даже если будет вторая волна коронавируса, массово бизнес закрывать не будут.
«Я не вижу активных рисков, мы осенью примем какое-то решение, которое может закрыть бизнес. Если будут вспышки, будем закрывать точечно», – сказал Петрашко.
Он также отметил, что многие люди уже научились работать дистанционно.
В то же время министр отметил, что сейчас действует система карантинных ограничений. И бизнес в целом их соблюдает.
«Есть вещи, с которыми приходится бороться в ручном режиме – например, решение о закрытии ночных клубов, касающееся преимущественно летнего периода. Но в целом бизнес дисциплинирован, соблюдает карантин – мы это видим», – объяснил Петрашко.
Примерно такую же тактику собираются применять и во Франции, где уже разработали план на случай второй волны заболеваемости. В то же время в стране вновь ввели обязательное ношение масок в общественных местах. Такое же решение принято и в Черногории. Однако пока нет каких-либо признаков начала второй волны.
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