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Вторая волна коронавируса: Петрашко рассказал, что будет с бизнесом

Вторая волна коронавируса: Петрашко рассказал, что будет с бизнесом

Мировые эксперты прогнозируют вторую волну коронавируса COVID-19 осенью. Однако вряд ли бизнес снова закроют на карантин.

Об этом сообщил министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко в интервью «РБК-Украина».

Он отметил, что даже если будет вторая волна коронавируса, массово бизнес закрывать не будут.

«Я не вижу активных рисков, мы осенью примем какое-то решение, которое может закрыть бизнес. Если будут вспышки, будем закрывать точечно», – сказал Петрашко.

Он также отметил, что многие люди уже научились работать дистанционно.

В то же время министр отметил, что сейчас действует система карантинных ограничений. И бизнес в целом их соблюдает.

«Есть вещи, с которыми приходится бороться в ручном режиме – например, решение о закрытии ночных клубов, касающееся преимущественно летнего периода. Но в целом бизнес дисциплинирован, соблюдает карантин – мы это видим», – объяснил Петрашко.

Примерно такую ​​же тактику собираются применять и во Франции, где уже разработали план на случай второй волны заболеваемости. В то же время в стране вновь ввели обязательное ношение масок в общественных местах. Такое же решение принято и в Черногории. Однако пока нет каких-либо признаков начала второй волны.

Справка Finance.ua:

  • Украина может улучшить свои позиции и подняться на 10-20 ступенек в рейтинге Doing Business 2021 Всемирного банка.
  • Запланированное Кабинетом министров повышение минимальной зарплаты будет стимулировать рост экономики.

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По материалам РБК-Украина
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