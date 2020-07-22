Amazon “научит” голосового ассистента открывать мобильные приложения

Американская компания Amazon Джеффа Безоса работает над разработкой новой функции для своего голосового ассистента Alexa, которая будет открывать приложения после голосового указания пользователя.

Об этом сообщает The Verge.

«Amazon работает над новой функцией для своего голосового ассистента Alexa, которая будет открывать приложения на Android и iOS после голосового указания пользователя», – говорится в сообщении.

Отмечается, что новая функция будет иметь название Alexa for Apps (Alexa для приложений) и поможет пользователям не только открывать сами приложения на устройствах с операционной системой Android и iOS, но и выполнять указания в самих приложениях.

Так, например, пользователь может на расстоянии попросить голосового ассистента открыть соцсеть Twitter и найти популярные хэштеги.

В компании надеются, что благодаря этой функции она сможет усилить свои позиции на рынке по отношению к своим голосовым конкурентам Siri от Apple и Google Assistant от Google.