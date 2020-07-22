0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 21 0

Amazon “научит” голосового ассистента открывать мобильные приложения

Amazon “научит” голосового ассистента открывать мобильные приложения

Американская компания Amazon Джеффа Безоса работает над разработкой новой функции для своего голосового ассистента Alexa, которая будет открывать приложения после голосового указания пользователя.

Об этом сообщает The Verge.

«Amazon работает над новой функцией для своего голосового ассистента Alexa, которая будет открывать приложения на Android и iOS после голосового указания пользователя», – говорится в сообщении.

Отмечается, что новая функция будет иметь название Alexa for Apps (Alexa для приложений) и поможет пользователям не только открывать сами приложения на устройствах с операционной системой Android и iOS, но и выполнять указания в самих приложениях.

Так, например, пользователь может на расстоянии попросить голосового ассистента открыть соцсеть Twitter и найти популярные хэштеги.

В компании надеются, что благодаря этой функции она сможет усилить свои позиции на рынке по отношению к своим голосовым конкурентам Siri от Apple и Google Assistant от Google.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.