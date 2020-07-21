0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 15 0

Украина транспортировала на 45% меньше газа из-за строительства "Турецкого потока" – Оператор ГТС

Украина транспортировала на 45% меньше газа из-за строительства "Турецкого потока" – Оператор ГТС

В этом году украина транспортировала на 45% меньше газа, чем в 2019 году в связи со строительством “Турецкого потока”. Так, было потеряно около 15 млрд кубометров газа-транзита.

Об этом заявил во время онлайн-дискуссии о независимости Оператора генеральный директор компании Сергей Макогон.

“В этом году мы протранспортировали на 45% газа меньше, чем в прошлом 2019 году. Мы связываем такое снижение товаротранспортной работы, транзита, с запуском “Турецкого потока”, через который Болгария, Греция, Турция и предыдущий месяц уже Румыния начали получать газ из Российской Федерации. Поэтому где-то примерно 15 млрд кубических метров газа-транзита было утрачено “благодаря” строительству “Турецкого потока”, – сказал Макогон.

По его словам, если в следующем году будет построена и запущена дополнительная вторая ветка “Турецкого потока”, то, возможно, будет потеряно еще 15 млрд кубометров транзита, потому что Венгрия тоже может перейти на получение газа через “Турецкий поток”.

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.