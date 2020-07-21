Украина транспортировала на 45% меньше газа из-за строительства "Турецкого потока" – Оператор ГТС

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В этом году украина транспортировала на 45% меньше газа, чем в 2019 году в связи со строительством “Турецкого потока”. Так, было потеряно около 15 млрд кубометров газа-транзита.
Об этом заявил во время онлайн-дискуссии о независимости Оператора генеральный директор компании Сергей Макогон.
“В этом году мы протранспортировали на 45% газа меньше, чем в прошлом 2019 году. Мы связываем такое снижение товаротранспортной работы, транзита, с запуском “Турецкого потока”, через который Болгария, Греция, Турция и предыдущий месяц уже Румыния начали получать газ из Российской Федерации. Поэтому где-то примерно 15 млрд кубических метров газа-транзита было утрачено “благодаря” строительству “Турецкого потока”, – сказал Макогон.
По его словам, если в следующем году будет построена и запущена дополнительная вторая ветка “Турецкого потока”, то, возможно, будет потеряно еще 15 млрд кубометров транзита, потому что Венгрия тоже может перейти на получение газа через “Турецкий поток”.
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