Гетманцев: субсидии должны быть монетизированы, а цена на электроэнергию - повышена

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Цена на электроэнергию нужно повысить, а льготы перевести в денежную форму.
Об этом заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в эфире программы “HARD с Влащенко”.
Отвечая на вопрос о повышении цены на электроэнергию для населения до уровня рыночной, Гетманцев отметил, что это необходимо делать, а незащищенным слоям населения предоставлять адресные субсидии в денежной форме. Этот подход поддерживает и его коллега Галина Третьякова, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.
“Полностью поддерживаю монетизацию (льгот. – Ред.), как и Галина Третьякова – она тоже поддерживает эту идею. Это ее комитет. И вообще за этим будущее. Мы не сможем и дальше финансировать такой объем льгот. Кроме того льготы часто несправедливы, много льгот получают по поддельным документам или по документам, оформленным с нарушением процедуры. Они обременяют бюджет с одной стороны, с другой – не должны идти тем людям, которые на них не имеют права. Поэтому я полностью поддерживаю подход монетизации, нам следует переводить льготы в денежную форму. То же касается цены на электроэнергию”, – прокомментировал Гетманцев.
Напомним, что цена на электроэнергию для домохозяйств не пересматривалась с марта 2017 года, и составляет 0,9 грн при потреблении электроэнергии до 100 кВт*ч в месяц, и 1,68 грн при потреблении свыше 100 кВт*ч.
Цена на электроэнергию для населения в Украине – самая низкая в ЕС, и отпускается по единой цене всем потребителям.
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