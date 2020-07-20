Гетманцев: субсидии должны быть монетизированы, а цена на электроэнергию - повышена

Цена на электроэнергию нужно повысить, а льготы перевести в денежную форму.

Об этом заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в эфире программы “HARD с Влащенко”.

Отвечая на вопрос о повышении цены на электроэнергию для населения до уровня рыночной, Гетманцев отметил, что это необходимо делать, а незащищенным слоям населения предоставлять адресные субсидии в денежной форме. Этот подход поддерживает и его коллега Галина Третьякова, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

“Полностью поддерживаю монетизацию (льгот. – Ред.), как и Галина Третьякова – она ​​тоже поддерживает эту идею. Это ее комитет. И вообще за этим будущее. Мы не сможем и дальше финансировать такой объем льгот. Кроме того льготы часто несправедливы, много льгот получают по поддельным документам или по документам, оформленным с нарушением процедуры. Они обременяют бюджет с одной стороны, с другой – не должны идти тем людям, которые на них не имеют права. Поэтому я полностью поддерживаю подход монетизации, нам следует переводить льготы в денежную форму. То же касается цены на электроэнергию”, – прокомментировал Гетманцев.

Напомним, что цена на электроэнергию для домохозяйств не пересматривалась с марта 2017 года, и составляет 0,9 грн при потреблении электроэнергии до 100 кВт*ч в месяц, и 1,68 грн при потреблении свыше 100 кВт*ч.

Цена на электроэнергию для населения в Украине – самая низкая в ​​ЕС, и отпускается по единой цене всем потребителям.

Справка Finance.ua:

Кабинет Министров в настоящее время не рассматривает сокращение субсидий на жилищно-коммунальные услуги в 2021 году.

Помощь от государства на оплату жилищно-коммунальных услуг получают почти 34% украинских домохозяйств. Из них 1,8 млн домохозяйств – льготу и 3,2 млн домохозяйств – субсидию.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 3551, которым предложили упростить процесс взыскания пенсий, субсидий и льгот, которые украинцы могли получить неправомерно.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫