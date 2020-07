Китай запустил первую миссию на Марс

Китай запустил свой первый зонд по исследованию Марса “Тяньвень-1”.

Об этом сообщает Reuters.

Тяжелая ракета-носитель “Чанчжэн-5” с космическим аппаратом на борту успешно стартовала в 12:41 (7:41 по киевскому времени) 23 июля с космодрома Вэньчан в южной провинции Хайнань.

Ожидается, что зонд достигнет Марса через семь месяцев – в феврале 2021 года. Космическая станция пробудет на орбите Марса два месяца, а в апреле высадит на планету марсоход, который займется изучением поверхности и поиском воды.

China Thursday launched its first #Mars probe on a Long March-5 rocket from the Wenchang Spacecraft Launch Site on the coast of southern China's island province of Hainan pic.twitter.com/qTSqHUVzab