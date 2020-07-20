Китай запустил первую миссию на Марс

Китай запустил свой первый зонд по исследованию Марса “Тяньвень-1”.

Об этом сообщает Reuters.

Тяжелая ракета-носитель “Чанчжэн-5” с космическим аппаратом на борту успешно стартовала в 12:41 (7:41 по киевскому времени) 23 июля с космодрома Вэньчан в южной провинции Хайнань.

Ожидается, что зонд достигнет Марса через семь месяцев – в феврале 2021 года. Космическая станция пробудет на орбите Марса два месяца, а в апреле высадит на планету марсоход, который займется изучением поверхности и поиском воды.

China Thursday launched its first #Mars probe on a Long March-5 rocket from the Wenchang Spacecraft Launch Site on the coast of southern China's island province of Hainan pic.twitter.com/qTSqHUVzab — China Xinhua News (@XHNews) July 23, 2020

Цель китайской миссии заключается в том, чтобы найти следы жизни на Марсе, а также изучить возможности для его потенциальной колонизации человеком.

Китайский марсоход оснащен мультиспектральными камерами для навигации и топографической съемки, радиолокационной станцией подповерхностного зондирования для исследования геологического строения Марса до 10-метровой глубины, прибором для анализа химического состава почвы и поиска биомолекул, а также детекторами магнитного поля и метеостанцией.

Запуск “Тяньвень-1” стал уже второй марсианской миссией на этой неделе. 20 июля свой космический аппарат “Аль-Амаль” (“Надежда”) по изучению Марса запустили Объединенные Арабские Эмираты.

По сообщению NASA, 30 июля на Красную планету также отправится и американский марсоход Perseverance.