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Экономика Южной Кореи вошла в рецессию впервые за 17 лет

Экономика Южной Кореи вошла в рецессию впервые за 17 лет

Экономика Южной Кореи во втором квартале 2020 года снизилась на 3,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами.

В первом квартале экономика страны сократилась на 1,3%.

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Таким образом, экономика Южной Кореи вошла в рецессию впервые с 2003 года. Падение ВВП стало максимальным с 1998 года.

В годовом выражении ВВП в апреле-июне сократился на 2,9% после подъема на 1,4% тремя месяцами ранее.

Экспорт Южной Кореи в прошлом квартале упал на максимальные с 1963 года 16,6%, импорт сократился на 7,4%.

По материалам НВ
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