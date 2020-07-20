Экономика Южной Кореи вошла в рецессию впервые за 17 лет

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Экономика Южной Кореи во втором квартале 2020 года снизилась на 3,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами.
В первом квартале экономика страны сократилась на 1,3%.
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Таким образом, экономика Южной Кореи вошла в рецессию впервые с 2003 года. Падение ВВП стало максимальным с 1998 года.
В годовом выражении ВВП в апреле-июне сократился на 2,9% после подъема на 1,4% тремя месяцами ранее.
Экспорт Южной Кореи в прошлом квартале упал на максимальные с 1963 года 16,6%, импорт сократился на 7,4%.
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