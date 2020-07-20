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Крупнейшие сети АЗС продолжили повышать цены на бензин

Крупнейшие сети АЗС продолжили повышать цены на бензин

22 июля сеть AЗС ОККО повысила цены на все виды горючего на 50 копеек за литр.

Об этом свидетельствуют данные ценового мониторинга рынка “Консалтинговой группы “А-95”.

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Стоимость дизтоплива и бензина А-92 на станциях ОККО выросла до 24,99 грн за литр, бензина А-95 – до 25,99 грн/л.

Кроме того, на 20 копеек за литр топливо подорожало в сетях Amic и UPG.

Так, бензин А-92 и дизтопливо на АЗС Amic подорожали до 23,69 грн/л, А-95 – до 24,69 грн/л.

На станциях UPG розничная цена А-95 установлена ​​на уровне 22,50 грн/л, А-92 – 21,50 грн/л, дизтоплива – 18,45 грн/л.

Кроме того, сети “БРСМ-Нафта”, Shell, “Маркет”, “Авантаж 7”, Motto и Mango подняли цены на 10-60 копеек за литр.

Рост розничных цен начался 29 июня. С того момента розничные цены на все виды горючего выросли в среднем на 87 копеек за литр.

По материалам enkorr
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