Крупнейшие сети АЗС продолжили повышать цены на бензин

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22 июля сеть AЗС ОККО повысила цены на все виды горючего на 50 копеек за литр.
Об этом свидетельствуют данные ценового мониторинга рынка “Консалтинговой группы “А-95”.
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Стоимость дизтоплива и бензина А-92 на станциях ОККО выросла до 24,99 грн за литр, бензина А-95 – до 25,99 грн/л.
Кроме того, на 20 копеек за литр топливо подорожало в сетях Amic и UPG.
Так, бензин А-92 и дизтопливо на АЗС Amic подорожали до 23,69 грн/л, А-95 – до 24,69 грн/л.
На станциях UPG розничная цена А-95 установлена на уровне 22,50 грн/л, А-92 – 21,50 грн/л, дизтоплива – 18,45 грн/л.
Кроме того, сети “БРСМ-Нафта”, Shell, “Маркет”, “Авантаж 7”, Motto и Mango подняли цены на 10-60 копеек за литр.
Рост розничных цен начался 29 июня. С того момента розничные цены на все виды горючего выросли в среднем на 87 копеек за литр.
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