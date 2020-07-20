Золото подорожало до 9-летнего максимума

Цена золота по итогам торгов 22 июля поднялась до максимума с августа 2011 года на фоне напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином.

Цена фьючерсов на золото с поставкой в ​​августе выросла на Comex на 1,2%, до 1865,1 доллара за унцию.

Для сравнения: исторический рекорд по цене закрытия был зафиксирован 22 августа 2011 – 1891,9 доллара за унцию. Внутридневной рекорд был достигнут 6 сентября 2011 года – 1923,7 доллара за унцию.

Между тем серебро по итогам торгов в среду подорожало до семилетнего максимума, пишет MarketWatch. Котировки сентябрьских фьючерсов на серебро на Нью-Йоркской товарной бирже подскочили на 7,4% – до максимальных с сентября 2013 23,144 доллара за унцию.

Власти США распорядились закрыть консульство Китая в Хьюстоне (штат Техас). Пекин пригрозил ответить на эти действия американской стороны.