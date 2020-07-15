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Госдеп США объявил вознаграждение в 1 млн долларов за двух украинских хакеров

Госдеп США объявил вознаграждение в 1 млн долларов за двух украинских хакеров

Госдеп США предлагает до 1 млн долларов вознаграждения за информацию, которая поможет арестовать двух граждан Украины, разыскиваемых за киберпреступления.

Как пишет “Европейская правда”, об этом говорится в заявлении Госдепа, обнародованном сегодня.

“Государственный департамент США объявляет вознаграждение в размере до 1 млн долларов за каждого за предоставление информации, которая поможет арестовать и привлечь к ответственности двух граждан Украины, Артема Вячеславовича Радченко и Александра Витальевича Еременко, за участие в транснациональной организованной преступности, в частности, киберпреступности”, – говорится в сообщении.

В январе 2019 года власти США предъявили обвинения украинским хакерам в связи с их участием в схеме обмена информацией, полученной путем проникновения в базу данных Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

В обвинительном акте из 16 пунктов, поданном в окружной суд США в Нью-Йорке, Министерство юстиции США обвинило Еременко и Радченко в мошеннической цифровой деятельности и сговоре для такой деятельности.

“Обвинение утверждает, что Радченко и Еременко взломали систему сбора и анализа данных (EDGAR Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) и похитили тысячи конфиденциальных файлов, которые потом продали для собственной выгоды”, – напоминает Госдеп.

Комиссия после этого подала гражданский иск против Еременко и еще нескольких физических и юридических лиц.

Вознаграждение за помощь в поиске хакеров предлагают в рамках TOCRP – Программы вознаграждений в рамках борьбы с транснациональной организованной преступностью.

Отмечается, что она, вместе с аналогичной программой для поиска причастных к наркопреступности, с 1986 года помогла привлечь к ответственности более 75 преступников со всего мира. Информаторам, которые помогли поймать их, госдеп выплатил в общей сложности более 130 млн долларов вознаграждения.

По материалам Економічна Правда
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