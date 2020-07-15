Госдеп США объявил вознаграждение в 1 млн долларов за двух украинских хакеров

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Госдеп США предлагает до 1 млн долларов вознаграждения за информацию, которая поможет арестовать двух граждан Украины, разыскиваемых за киберпреступления.
Как пишет “Европейская правда”, об этом говорится в заявлении Госдепа, обнародованном сегодня.
“Государственный департамент США объявляет вознаграждение в размере до 1 млн долларов за каждого за предоставление информации, которая поможет арестовать и привлечь к ответственности двух граждан Украины, Артема Вячеславовича Радченко и Александра Витальевича Еременко, за участие в транснациональной организованной преступности, в частности, киберпреступности”, – говорится в сообщении.
В январе 2019 года власти США предъявили обвинения украинским хакерам в связи с их участием в схеме обмена информацией, полученной путем проникновения в базу данных Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).
В обвинительном акте из 16 пунктов, поданном в окружной суд США в Нью-Йорке, Министерство юстиции США обвинило Еременко и Радченко в мошеннической цифровой деятельности и сговоре для такой деятельности.
“Обвинение утверждает, что Радченко и Еременко взломали систему сбора и анализа данных (EDGAR Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) и похитили тысячи конфиденциальных файлов, которые потом продали для собственной выгоды”, – напоминает Госдеп.
Комиссия после этого подала гражданский иск против Еременко и еще нескольких физических и юридических лиц.
Вознаграждение за помощь в поиске хакеров предлагают в рамках TOCRP – Программы вознаграждений в рамках борьбы с транснациональной организованной преступностью.
Отмечается, что она, вместе с аналогичной программой для поиска причастных к наркопреступности, с 1986 года помогла привлечь к ответственности более 75 преступников со всего мира. Информаторам, которые помогли поймать их, госдеп выплатил в общей сложности более 130 млн долларов вознаграждения.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Укрепление гривны в 2019 году стало причиной падения экономики - Петрашко8 ч. назад - 2048 14
Самый богатый человек мира за день заработал рекордные 13 млрд долларовВчера, 18:32 - 30897 11
Марченко: Борьба с НДС-скрутками только началась10 ч. назад - 1136 8
Авто из США: МВД усложняет процедуру, документ - на финальной стадии5 ч. назад - 2134 7
В Украине хотят изменить налог на авто3 ч. назад - 2865 6
Киевлянам бесплатно установят "умные" счетчики6 ч. назад - 5116 5
Доллар может вырасти до 28 гривен уже на этой неделе: аналитик назвал условияВчера, 21:07 - 3065 2
В Украине хотят изменить налог на авто3 ч. назад - 2865 6
В мессенджер Viber добавили новую функцию19 ч. назад - 2716 1
Курс доллара изменит цены на АЗС: прогноз экспертовВчера, 19:00 - 2540
OnePlus представила 5G-смартфон с шестью камерами (фото)7 ч. назад - 127
SpaceX совершила 13-ый запуск ракеты в 2020 годуВчера, 11:40 - 252
Крюковский завод показал эскизы нового поезда метро (фото)Позавчера, 12:10 - 4660 14
Spotify запустился в Украине: сколько стоит подписка15.07.2020, 10:35 - 1924 5
Bosch представила концепт электровелосипеда (фото)13.07.2020, 16:32 - 2044 1