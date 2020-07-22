0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 49 0

Электрокроссовер Hyundai Kona Electric преодолел отметку в 100 тыс. проданных экземпляров

Электрокроссовер Hyundai Kona Electric преодолел отметку в 100 тыс. проданных экземпляров

Несмотря на растущую популярность электромобилей, преодолеть планку продаж в 100 тыс. экземпляров пока удалось лишь единицам моделей, включая Nissan Leaf (порядка 500 тыс.) и Tesla (четыре модели суммарно — 1,1 млн). Теперь к клубу «стотысячников» также присоединился электрический кроссовер Hyundai Kona Electric, который официально продается в Украине.

Модель была представлена в начале 2018 года, а продажи стартовали уже в марте того же года, таким образом для достижения отметки в 100 тыс. проданных экземпляров ей понадобилось чуть больше двух лет. По состоянию на 30 июня 2020 года корейский автопроизводитель продал 103,179 электрокроссоверов Hyundai Kona Electric, при этом три четверти из данного объема приобрели за пределами родного рынка Южной Кореи.

Отметим, что в начале текущего года компания Hyundai запустила вторую линию сборки модели Kona Electric на заводе в Чехии, чтобы удовлетворить высокий спрос со стороны европейских потребителей.

Компания Hyundai Motor Company также заявила, что к 2025 году рассчитывает продать порядка 560 тысяч чистых «батарейных» электромобилей, а с учетом продаж моделей родственного бренда KIA — превысить отметку в 1 млн электромобилей.

Напомним,что электромобиль Hyundai Kona Electric выпускается в двух версиях. Более продвинутая модификация оснащается двигателем мощностью 150 кВт (204 л.с.) и батареей емкостью 64 кВтч, которая позволяет получить запас хода на уровне 470 км по циклу WLTP. Вариант подешевле получил двигатель мощностью 99 кВт (135 л.с.) и батарею на 39,2 кВтч с итоговым запасом хода 300 км (WLTP). Оба двигателя выдают одинаковый момент в 395 Нм и максимальную скорость в 167 км/ч, однако время разгона до 100 км/ч в первом случае составит 7,6 секунды, а во втором — 9,3 секунды.

По материалам ITC.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.