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Суды оштрафовали только каждого 20-го нарушителя карантина

Суды оштрафовали только каждого 20-го нарушителя карантина

Украинские суды оштрафовали только каждого 20-го нарушителя карантина во время пандемии коронавируса. Суды получили более 19 тысяч соответствующих протоколов.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра Судебной власти Украины.

По состоянию на 20 июля в суды правоохранители передали 19 382 протокола о нарушении гражданами правил карантина.

Больше всего зафиксированных нарушений в Днепропетровской области (2994), Киеве (2289) и в Харьковской области (1867).

За все время суды рассмотрели 8600 протоколов и наложили штраф в 874 случаях. То есть, из общего количества протоколов о нарушении карантина удовлетворили около 5%.

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По материалам РБК-Украина
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