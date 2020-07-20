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Украинские суды оштрафовали только каждого 20-го нарушителя карантина во время пандемии коронавируса. Суды получили более 19 тысяч соответствующих протоколов.
Об этом говорится в сообщении пресс-центра Судебной власти Украины.
По состоянию на 20 июля в суды правоохранители передали 19 382 протокола о нарушении гражданами правил карантина.
Больше всего зафиксированных нарушений в Днепропетровской области (2994), Киеве (2289) и в Харьковской области (1867).
За все время суды рассмотрели 8600 протоколов и наложили штраф в 874 случаях. То есть, из общего количества протоколов о нарушении карантина удовлетворили около 5%.
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