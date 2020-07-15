Совет Нацбанка назначил нового заместителя главы НБУ (фото)

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Совет Национального банка назначил заместителем главы НБУ Юрия Гелетия. Завтра, 23 июля, Олег Чурий прекратит исполнение обязанностей на этой должности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ.
“Совет Национального банка во время заседания 22 июля 2020 года назначил заместителем глвы Национального банка Юрия Гелетия. Подходящую кандидатуру для назначения на эту должность подал Совету Национального банка глава Национального банка Кирилл Шевченко”, – говорится в сообщении.
По информации НБУ, Олег Чурий с 23 июля 2020 года прекратит исполнение полномочий заместителя главы НБУ в связи с завершением срока полномочий и увольнением с должности.
Фото НБУ
“Юрий Гелетий – политически независимый технократ, опытный и знающий профессионал. Он имеет достаточный практический опыт работы в государственном секторе и непосредственно в Национальном банке. Юрий Гелетий пользуется уважением и поддержкой международных финансовых кругов и партнеров. Я уверен, Юрий сможет достойно применить свои знания и опыт как член команды Национального банка”, – подчеркнул Шевченко.
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