Fiat Chrysler и Waymo договорились о совместной разработке автономных коммерческих автомобилей

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Fiat Chrysler и Waymo договорились об эксклюзивном соглашении по разработке коммерческих транспортных средств с автономным управлением.
Как сообщает CNBC, это может стать первым широко распространенным применением автономных технологий.
Waymo, подразделение Alphabet, будет работать с итальянско-американским автопроизводителем над интеграцией своей автономной системы вождения, которую он называет «Waymo Driver», в полноразмерный фургон Ram ProMaster от Fiat Chrysler.
Соглашение касается «легких коммерческих автомобилей», которые используются для доставки. К таким транспортным средствам относятся, прежде всего, автофургоны, большие пикапы и другие крупные транспортные средства.
Автопроизводители и технологические компании годами обещали общедоступные автономные автопарки, но многие из них, среди которых Ford Motor, сосредоточились именно на доставке для развертывания автономных транспортных средств.
Отдельно Fiat Chrysler согласился сделать Waymo своим эксклюзивным партнером для будущих автономных транспортных средств «уровня 4». Такие машины могут работать самостоятельно без присмотра водителя в большинстве случаев.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Укрепление гривны в 2019 году стало причиной падения экономики - ПетрашкоВчера, 11:00 - 2471 16
В Украине хотят изменить налог на автоВчера, 16:04 - 6084 10
Авто из США: МВД усложняет процедуру, документ - на финальной стадииВчера, 14:03 - 2976 8
Марченко: Борьба с НДС-скрутками только началасьВчера, 09:14 - 1315 8
Киевлянам бесплатно установят "умные" счетчикиВчера, 13:04 - 10827 6
Киевлянам бесплатно установят "умные" счетчикиВчера, 13:04 - 10827 6
В Украине хотят изменить налог на автоВчера, 16:04 - 6084 10
В мессенджер Viber добавили новую функциюВчера, 00:20 - 3416 1
Авто из США: МВД усложняет процедуру, документ - на финальной стадииВчера, 14:03 - 2976 8
Укрепление гривны в 2019 году стало причиной падения экономики - ПетрашкоВчера, 11:00 - 2471 16
OnePlus представила 5G-смартфон с шестью камерами (фото)Вчера, 12:10 - 168
SpaceX совершила 13-ый запуск ракеты в 2020 годуПозавчера, 11:40 - 272
Крюковский завод показал эскизы нового поезда метро (фото)20.07.2020, 12:10 - 4727 15
Spotify запустился в Украине: сколько стоит подписка15.07.2020, 10:35 - 1949 5
Bosch представила концепт электровелосипеда (фото)13.07.2020, 16:32 - 2077 1