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Fiat Chrysler и Waymo договорились о совместной разработке автономных коммерческих автомобилей

Fiat Chrysler и Waymo договорились о совместной разработке автономных коммерческих автомобилей

Fiat Chrysler и Waymo договорились об эксклюзивном соглашении по разработке коммерческих транспортных средств с автономным управлением.

Как сообщает CNBC, это может стать первым широко распространенным применением автономных технологий.

Waymo, подразделение Alphabet, будет работать с итальянско-американским автопроизводителем над интеграцией своей автономной системы вождения, которую он называет «Waymo Driver», в полноразмерный фургон Ram ProMaster от Fiat Chrysler.

Соглашение касается «легких коммерческих автомобилей», которые используются для доставки. К таким транспортным средствам относятся, прежде всего, автофургоны, большие пикапы и другие крупные транспортные средства.

Автопроизводители и технологические компании годами обещали общедоступные автономные автопарки, но многие из них, среди которых Ford Motor, сосредоточились именно на доставке для развертывания автономных транспортных средств.

Отдельно Fiat Chrysler согласился сделать Waymo своим эксклюзивным партнером для будущих автономных транспортных средств «уровня 4». Такие машины могут работать самостоятельно без присмотра водителя в большинстве случаев.

По материалам Mind
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