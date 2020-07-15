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МВФ и Минфин занялись "нулевой декларацией" для украинцев

МВФ и Минфин занялись "нулевой декларацией" для украинцев

В Украине завершила работу миссия технической поддержки Международного валютного фонда (МВФ) по вопросам налоговой политики и реализации плана BEPS.

Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Эксперты МВФ работали три недели в режиме видеоконференции с представителями украинского Минфина. За это время они проанализировали изменения в налоговом законодательстве по правилам международного налогообложения.

Так, эксперты рассмотрели главные налоговые нововведения в контексте имплементации Плана действий BEPS:

  • введение правил контролируемых иностранных компаний, инструменты предотвращения уклонения от уплаты налогов и необоснованного использования налоговых льгот;
  • совершенствование правил признания постоянных представительств;
  • совершенствование правил контроля за трансфертным ценообразованием.

Справка Finance.ua:

  • Закон об особенностях применения специального декларирования за нарушение физическими лицами налогового и другого законодательства (об амнистии капиталов) необходимо принять в текущем году и ввести в действие с 1 января 2021 года. Об этом ранее заявлял председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.
  • Денис Шмыгаль сообщал, что в Украине планируют ввести нулевое или одноразовое декларирование еще в текущем году.
По материалам Сегодня
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