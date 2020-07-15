Штрафы за неуплату алиментов - комитет ВР поддержал законопроект

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Комитет по вопросам молодежи и спорта рекомендует Верховной Раде принять в первом чтении законопроект №3339 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно взыскания алиментов на содержание ребенка”.
Об этом сообщает сказано на сайте ВР.
Что предлагают:
Во время обсуждения законопроекта члены Комитета поддержали законопроект, поскольку предложение о введении такого взыскания, как отбывание общественно полезных работ, еще при принятии соответствующего законопроекта в декабре 2017 года вызвало много замечаний.
Так, в заключении отмечалось, что установление административной ответственности за неуплату алиментов на содержание ребенка, одного из супругов, родителей или других членов семьи приведет к невозможности зафиксировать обстоятельства, указывающие на наличие признаков правонарушения (виновное действие или бездеятельность), без проведения соответствующих следственных действий в связи с отсутствием в Кодексе Украины об административных правонарушениях института административного расследования.
Кроме того, учитывая положение части первой статьи 9 настоящего Кодекса вряд ли можно будет привлечь к административной ответственности лицо, в действиях которого отсутствует вина по неуплате алиментов, например, в связи с отсутствием заработка, имущества и тому подобное.
Также члены Комитета согласились с позицией автора законопроекта, что во многих случаях органы местного самоуправления или вынуждены создавать лишние и не нужные рабочие места на коммунальных предприятиях, или вообще не имеют возможности выделить средства на оплату труда этой категории граждан. Кроме того, из-за низкого уровня оплаты труда на коммунальных предприятиях, применение общественно полезных работ не приводит к погашению всей задолженности или хотя бы ее значительной части.
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