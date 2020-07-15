Штрафы за неуплату алиментов - комитет ВР поддержал законопроект

Комитет по вопросам молодежи и спорта рекомендует Верховной Раде принять в первом чтении законопроект №3339 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно взыскания алиментов на содержание ребенка”.

Об этом сообщает сказано на сайте ВР.

Что предлагают:

Исключить из Кодекса Украины об административных правонарушениях статьи 311 «Общественно полезные работы», 1831 «Неуплата алиментов», 1832 «Уклонение лица от отбывания административного взыскания в виде общественно полезных работ», а из Уголовного кодекса – статью 389-2 «Злостное уклонение лица от отбывания административного взыскания в виде общественно полезных работ».

Предполагается предоставить возможность государственным исполнителям при наличии задолженности по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму соответствующих платежей за шесть месяцев (на сегодня – за один год), выносить постановление о наложении на должника штрафа в размере 20% суммы задолженности по уплате алиментов.

Во время обсуждения законопроекта члены Комитета поддержали законопроект, поскольку предложение о введении такого взыскания, как отбывание общественно полезных работ, еще при принятии соответствующего законопроекта в декабре 2017 года вызвало много замечаний.

Так, в заключении отмечалось, что установление административной ответственности за неуплату алиментов на содержание ребенка, одного из супругов, родителей или других членов семьи приведет к невозможности зафиксировать обстоятельства, указывающие на наличие признаков правонарушения (виновное действие или бездеятельность), без проведения соответствующих следственных действий в связи с отсутствием в Кодексе Украины об административных правонарушениях института административного расследования.

Кроме того, учитывая положение части первой статьи 9 настоящего Кодекса вряд ли можно будет привлечь к административной ответственности лицо, в действиях которого отсутствует вина по неуплате алиментов, например, в связи с отсутствием заработка, имущества и тому подобное.

Также члены Комитета согласились с позицией автора законопроекта, что во многих случаях органы местного самоуправления или вынуждены создавать лишние и не нужные рабочие места на коммунальных предприятиях, или вообще не имеют возможности выделить средства на оплату труда этой категории граждан. Кроме того, из-за низкого уровня оплаты труда на коммунальных предприятиях, применение общественно полезных работ не приводит к погашению всей задолженности или хотя бы ее значительной части.

Справка Finance.ua: