Работники в "карантинных" отпусках могут получать помощь по частичной безработице

Правительство постановлением обновило Порядок предоставления и возврата средств, направленных на финансирование помощи по частичной безработице на период карантина.

Об этом говорится в постановлении правительства от 15 июля 2020 г. № 600.

Изменения вступили в силу с 16 июля.

Помощь могут получать:

работники, которые потеряли часть заработной платы или дохода вследствие вынужденного сокращения предусмотренной законодательством продолжительности рабочего времени в связи с остановкой (сокращением) деятельности;

работники, получающие оплату времени простоя в соответствии со статьей 113 КЗоТ (кроме периода освоения нового производства (продукции);

работники, находящиеся в отпуске без сохранения заработной платы согласно пункту 3-1 части первой статьи 25 и статьи 26 Закона Украины „Об отпусках” (кроме лиц, которые получают пенсию);

ФЛП , которые являются застрахованными лицами (кроме лиц, получающих пенсию) и не получают пособие по частичной безработице на период карантина как работник.

Помощь могут получать работодатели, в том числе физические лица-предприниматели, являющиеся застрахованными лицами, из числа субъектов малого и среднего предпринимательства на срок остановки (сокращения) деятельности, а также в течение 30 календарных дней после завершения карантина и в случае уплаты ЕСВ в течение шести месяцев, предшествующих дате остановки деятельности.

Размер пособия устанавливается за каждый час, на который работнику была сокращена продолжительность рабочего времени, из расчета двух третей тарифной ставки (оклада), установленной работнику соответствующего разряда. Размер помощи не может превышать размер минимальной заработной платы, установленной законом.

Справка Finance.ua:

По состоянию на июнь количество безработных в Украине составляет 516 тыс., что на 76% или 223 тыс. больше, чем на соответствующую дату прошлого года.

В мае 2020 года Укравтодор вместе с Правительством и Офисом Президента в партнерстве с сайтом robota.ua и Государственной службой занятости инициировал запуск проекта «Дороги и работа». По словам Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в целом для выполнения плана по обновлению дорог Украины в Укравтодоре планируют привлечь 150 тыс. работников.

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