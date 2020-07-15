Работники в "карантинных" отпусках могут получать помощь по частичной безработице

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Правительство постановлением обновило Порядок предоставления и возврата средств, направленных на финансирование помощи по частичной безработице на период карантина.
Об этом говорится в постановлении правительства от 15 июля 2020 г. № 600.
Изменения вступили в силу с 16 июля.
Помощь могут получать:
Помощь могут получать работодатели, в том числе физические лица-предприниматели, являющиеся застрахованными лицами, из числа субъектов малого и среднего предпринимательства на срок остановки (сокращения) деятельности, а также в течение 30 календарных дней после завершения карантина и в случае уплаты ЕСВ в течение шести месяцев, предшествующих дате остановки деятельности.
Размер пособия устанавливается за каждый час, на который работнику была сокращена продолжительность рабочего времени, из расчета двух третей тарифной ставки (оклада), установленной работнику соответствующего разряда. Размер помощи не может превышать размер минимальной заработной платы, установленной законом.
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