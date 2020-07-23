Артем Ковбель: симфония форензик. Как может обманывать ваш топ-менеджмент

Я не устану повторять: бизнес нужно контролировать. Особенно если у вас их несколько. Или если вы владеете большей частью акций. Или если присутствуют другие «если». Контролируйте все, не перекладывайте эту обязанность на наемного директора, вице-президента и т.д. Потому что в противном случае можно лишиться сразу всего. И никакие рейдеры для этого не нужны.

Существует целый набор инструментов, который позволит вам всегда быть в курсе всего. Все, или почти все, являются составной частью процедуры форензик. Сам форензик, если переходить на язык метафор, я бы назвал симфонией. Симфонией аналитических и информационных данных, компилируя которые вы сами будет писать сценарий пьесы своего бизнеса. Будет ли он прозрачным и эффективным или теневым и совершенно неподконтрольным – зависит только от вас.

Докажу это на примерах. Примерах собственных форензик-расследований на реальных украинских предприятиях. В них я расскажу, как слишком доверчивые собственники теряют деньги и какие схемы используются для их обмана. После прочтения прошу убедиться в том, что такие риски не угрожают вашему бизнесу.

Схема №1: Фиктивные сделки

Как проще всего забрать у доверчивого собственника бизнеса деньги? Организовать покупку «очень нужных» услуг и товаров у несуществующих компаний. Если собственник сознательно не проверяет все движения по своим счетам, то может в итоге не досчитаться миллионы. Так и случилось в кейсе, о котором я сейчас рассказываю.

Главный виновник – миноритарный акционер – организовывал фиктивные сделки по-разному. Например, искусственно создал кредиторскую задолженность посредством проведения бестоварных сделок. Далее эта кредиторская задолженность переуступалась юридическому лицу, тоже подконтрольному миноритарному акционеру. Перед этим лицом кредиторская задолженность гасилась.

С помощью такой схемы миноритарий занижал финансовый результат предприятия с целью уменьшения его нераспределённой прибыли и лишения мажоритарного акционера дивидендов, увод в сторону (на связанные лица) денежного потока.

Также, данная операция была нацелена на получение дополнительного контроля над предприятием путём формирования обязательств на подконтрольном юридическом лице, вследствие чего при ведении претенциозной деятельности, активы (частично либо весь) могли бы быть арестованы и взысканы.

Этого можно было бы избежать, если бы собственник контролировал финансовые потоки в своей компании, следил бы за целесообразностью тех или иных трат. Очевидные же вещи, да?

Схема №2: Манипуляции со строительными работами

Схема применялась тем же миноритарием параллельно с той, что описана выше. На предприятии проводилась ремонтные работы по модернизации помещений. Тут в целом не было ничего необычного, кроме одного: стоимость этих работы была существенно завышена, местами – в сотни раз.

Данный факт выяснился после того, как бухгалтер получил сообщение от подрядчика о том, куда занести кик бэк. После этого была проведена работа по техническому надзору, в результате которой было определено явное завышение стоимости реконструкции объекта.

Какой из этого вывод можно сделать? Помимо контроля финансов собственнику также нужно поддерживать коммуникацию со всеми ключевыми специалистами в компании. Ведь в моем примере неприятная правда выяснилась после диалога с бухгалтером. Вообще сотрудники порой многое могут рассказать о том, что происходит в компании за вашей спиной, поэтому не стоит брезговать банальным человеческим общением.

Схема №3: Обман с арендой

Если точнее, недвижимость на предприятии сдавалась по заниженным арендным ставкам – значительно заниженным. Причем часть помещений сдавалась в аренду директору компании и его родственникам.

Мы выяснили это в ходе собственной проверки под видом тайного покупателя (английское название HUMINT- human source intelligence). Узнали, что большинство арендаторов работали по схеме, по которой арендные платежи платились в Ф2.

Соответственно, они не светились в официальном отчёте о прибылях и убытках (ОПУ) и в отчете о движении денежных средств (ДДС).

Соответственно проходили мимо мажоритарного акционера, который находился вне операционного контроля. И который в итоге потерял очень много денег.

Схема №4. «Отжим» клиентов

Это пример уже из другой оперы, так сказать. Другая компания, другой собственник, который решил выйти из операционного контроля, оставив своему наёмному менеджеру 30% доли в бизнесе и сделав его генеральным директором. А тот, в свою очередь, оказался «с сюрпризом».

Если точнее, этот директор потерял крупную сумму денег в ушедшем с рынка банке (около 3 млн долларов). Соответственно возникла потребность компенсировать потерю.

То есть, у человека, приступившего к обязанностям гендиректора, изначально был неслабый мотив для воровства. Собственник этого не знал, плохо разобрался в человеке, за что и поплатился.

Что в итоге сделал наемный директор? Перевел ряд клиентов компании собственника на собственную структуру. Этим он нанес бизнесу собственника урон в размере 50% от оборота. Все это выявилось в ходе придирчивой аудиторской проверки.

Схема №5. Неправильные продажи

Еще один пример из другой компании, в этот раз – дочки крупной транснациональной корпорации. Тут мы обнаружили схему в коммерческом отделе в части продажи продукции по заниженным ценам с целью выполнения KPI по продажам, которые были завязаны на получение процента не от чистой прибыли, а от объема реализации продукции.

Данная схема распространена в компаниях со слабой системой внутренних контролей в части внутренних политик. В схеме уязвимость была в отсутствии прописанной системы скидок, что привело к злоупотреблениям со стороны отдела продаж в части продажи продукции ниже ее фактической себестоимости. Также данная схема повлекла к недоплате НДС в бюджет.

В данном случае все вышло, скажем так, не столь обидно. У нас был случай, когда СЕО потратил около миллиона бюджетных средств исключительно на свои нужды (рестораны, дорогой отдых с семьей, покупка машины, драгоценностей и т.д.). Каково?

Отсюда следует главный вывод: не оставляйте свой бизнес один на один с Топ-менеджерами или партнёрами по бизнесу. Проверяйте все и всегда. Это одно из правил форензик.

Но даже если вы лично за всем следите – это не значит, что у вас не воруют. Просто потому, что всегда можно придумать такие схемы мошенничества, которые отлично впишутся в повседневную рутину компании. Выявить их могут только специальные проверки. Поэтому будьте бдительны! Не позволяйте симфонии мошенничества взять верх над симфонией форензик.

Артем Ковбель, старший партнер Vigilant Forensic Botique, аудитор, member ASIS, ACFE, ASCP