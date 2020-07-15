Несмотря на рост объемов автокредитования, доля авто, проданных в кредит, остается неизменной.

Об этом сообщает «Финансовый клуб» в проекте «50 ведущих банков Украины – 2020».

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Традиционно в Украине около 20% автомобилей продаются в кредит. 2019 год не стал исключением. Продажи новых автомобилей в прошлом году выросли почти на 15%, но сегмент автокредитования рос еще быстрее. Клиентов интересовали в первую очередь партнерские программы с автодилерами и автопроизводителями, которые позволяли оформить кредит на большую сумму под меньший процент (от 0,01% годовых). Правда, как и ранее, минимальная ставка чаще всего предусматривает первоначальный взнос от 50% стоимости автомобиля и непродолжительный срок кредитования – до 12-24 месяцев.

В прошлом году банкиры зафиксировали оживление в сегменте автокредитования. По словам директора департамента розничного бизнеса Ощадбанка Валерии Малаховой, в 2019 году Ощадбанк выдал более 3600 автокредитов на сумму более 1,7 млрд грн. Это вдвое больше, чем в 2018 году, и в десять раз больше, чем в 2017-м.

Средняя сумма кредита составляет около 500 тыс. грн.

«Рынок продаж автомобилей работал в тандеме с кредитованием, привлекательные кредитные продукты помогали автодилерам стимулировать спрос и давали потребителю возможность расширить возможности при выборе авто, поэтому автокредиты были нужны и актуальны», – подчеркивает Валерия Малахова.

Аналогичную тенденцию отмечают и в Креди Агриколь Банке. «Самые популярные у наших клиентов – кредиты на покупку новых автомобилей. В 2019 году такие кредиты показали очередной рекордный рост – нам удалось выдать автокредитов на сумму свыше 3 млрд грн. За ними по популярности следуют кредиты наличными на различные цели: крупные покупки, ремонт, путешествия, перекредитование, приобретение подержанного авто, далее – кредитные карты и ипотечные кредиты», – рассказывает начальник департамента маркетинга Креди Агриколь Банка Татьяна Шаповал.

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