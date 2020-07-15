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По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (49,576 млн и 52,063 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (52 и 48), максимальный курс продажи доллара 31,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,88-27,89 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствует 100 активных заявок по доллару на сумму 101,639 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
28,0000 – 2 222
27,9100 – 120 000
27,9000 – 100 000
27,9000 – 100 000
27,9000 – 120 000
27,9000 – 111 000
27,9000 – 10 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
27,8500 – 5 000
27,8800 – 10 000
27,8900 – 10 000
27,9000 – 35 000
27,9000 – 70 000
27,9000 – 20 000
27,9000 – 2 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27,9541 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27,8730 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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