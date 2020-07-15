Андрей Гойлов: почему НБУ не стоит снижать учетную ставку 23 июля

Цикл смягчения монетарной политики Национальным банком Украины может быть завершен, причем в самое ближайшее время.

Заседание НБУ запланировано на 23 июля, и есть большая доля вероятности для сохранения учетной ставки без изменения на уровне в 6,0% годовых. Может быть, назначение Кирилла Шевченко главой НБУ и было “конечной точкой” в процессе оптимизации денежно-кредитной политики на уровне государства. Фигура самого Шевченко рынки капитала явно “смущает”, и это отлично видно по курсу гривны – украинская валюта дешевеет и к доллару США, и к евро.

Вопрос в том, нужно ли власти и НБУ дополнительное снижение учетной ставки. С января и по настоящий момент показатель сокращен более чем вдвое – с 13,5% до 6,0%, и таких темпов снижения ставки может быть более чем достаточно.

Официальная инфляция в Украине за июнь составила 2,4%, поднявшись с локального минимума в 1,7%, то есть показатель довольно низкий и ставкой можно управлять по мере необходимости без оглядки на индекс потребительских цен. Потребуется ли такое сейчас – в этом основная интрига.

С финансовой точки зрения необходимость в понижении ставки отсутствует. Самое сложное и кропотливое уже сделано – ставка сокращалась оперативно, НБУ внимательно следил за конъюнктурой и в реакциях не запаздывал.

Сам Шевченко явно ориентирован на оптимизацию международного сотрудничества, привлечение в страну иностранного капитала и создание некоей “идеальной картинки”. Сейчас, когда “коронавирусная драма” пошла на спад (или все к ней просто привыкли), настало время для более масштабных работ.

Ставки по ипотечным кредитам в Украине в последнее время скорректировались, но такой банковский заем многим по-прежнему “не по карману” – и в силу ограниченных доходов, и на фоне высокой стоимости кредитов.

В этом году ставки по ипотечным кредитам в стране колебались в пределах 14-20% годовых. Не стоит пояснять, как сильно такие масштабные переплаты “бьют” по кошельку рядовых украинцев. Такая “украинская мечта” (ипотечная ставка в 10% годовых) вряд ли реализуема в ближайшее время.

Во-первых потому, что кредитные продукты – это источник доходов банкового сектора по всему миру, и в столь сложное с финансовой точки зрения время банкам было бы сложно остаться без него.

Во-вторых, власти вряд ли готовы (все с той же финансовой точки зрения) дотировать банкам часть “выпадающего” дохода, даже если такое решение будет принято “наверху”.

В-третьих, снижение ставки по ипотеке не в состоянии “поднять с колен” рынок недвижимости: даже при ставке по ипотеке в 10% и неравномерном доходе населения такие кредиты нужно отдавать, желательно – вовремя и без просрочек. Сейчас такое может себе позволить далеко не каждый украинец.

Оптимальное время для корректировки ставок и на уровне НБУ, и на уровне банков придет чуть позже, когда станет понятна ситуация с доходами населения, положением на рынке труда и глобальной конъюнктурой.

Андрей Гойлов, аналитик RoboForex