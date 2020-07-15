Андрей Гойлов: почему НБУ не стоит снижать учетную ставку 23 июля

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Цикл смягчения монетарной политики Национальным банком Украины может быть завершен, причем в самое ближайшее время.
Заседание НБУ запланировано на 23 июля, и есть большая доля вероятности для сохранения учетной ставки без изменения на уровне в 6,0% годовых. Может быть, назначение Кирилла Шевченко главой НБУ и было “конечной точкой” в процессе оптимизации денежно-кредитной политики на уровне государства. Фигура самого Шевченко рынки капитала явно “смущает”, и это отлично видно по курсу гривны – украинская валюта дешевеет и к доллару США, и к евро.
Вопрос в том, нужно ли власти и НБУ дополнительное снижение учетной ставки. С января и по настоящий момент показатель сокращен более чем вдвое – с 13,5% до 6,0%, и таких темпов снижения ставки может быть более чем достаточно.
Официальная инфляция в Украине за июнь составила 2,4%, поднявшись с локального минимума в 1,7%, то есть показатель довольно низкий и ставкой можно управлять по мере необходимости без оглядки на индекс потребительских цен. Потребуется ли такое сейчас – в этом основная интрига.
С финансовой точки зрения необходимость в понижении ставки отсутствует. Самое сложное и кропотливое уже сделано – ставка сокращалась оперативно, НБУ внимательно следил за конъюнктурой и в реакциях не запаздывал.
Сам Шевченко явно ориентирован на оптимизацию международного сотрудничества, привлечение в страну иностранного капитала и создание некоей “идеальной картинки”. Сейчас, когда “коронавирусная драма” пошла на спад (или все к ней просто привыкли), настало время для более масштабных работ.
Ставки по ипотечным кредитам в Украине в последнее время скорректировались, но такой банковский заем многим по-прежнему “не по карману” – и в силу ограниченных доходов, и на фоне высокой стоимости кредитов.
В этом году ставки по ипотечным кредитам в стране колебались в пределах 14-20% годовых. Не стоит пояснять, как сильно такие масштабные переплаты “бьют” по кошельку рядовых украинцев. Такая “украинская мечта” (ипотечная ставка в 10% годовых) вряд ли реализуема в ближайшее время.
Во-первых потому, что кредитные продукты – это источник доходов банкового сектора по всему миру, и в столь сложное с финансовой точки зрения время банкам было бы сложно остаться без него.
Во-вторых, власти вряд ли готовы (все с той же финансовой точки зрения) дотировать банкам часть “выпадающего” дохода, даже если такое решение будет принято “наверху”.
В-третьих, снижение ставки по ипотеке не в состоянии “поднять с колен” рынок недвижимости: даже при ставке по ипотеке в 10% и неравномерном доходе населения такие кредиты нужно отдавать, желательно – вовремя и без просрочек. Сейчас такое может себе позволить далеко не каждый украинец.
Оптимальное время для корректировки ставок и на уровне НБУ, и на уровне банков придет чуть позже, когда станет понятна ситуация с доходами населения, положением на рынке труда и глобальной конъюнктурой.
Андрей Гойлов, аналитик RoboForex
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Колонка отражает исключительно точку зрения автора и может не совпадать с мнением редакции. Публикация колонок осуществляется согласно Правил, а Finance.ua выполняет лишь роль носителя. Копировать эти авторские материалы можно только при наличии ссылки на автора и Finance.ua.
|Весь рынок:
|Кредит&Депозит Недвижимость
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина за 5 лет может стать региональным финансовым хабом - ШевченкоВчера, 15:38 - 1712 12
Укрепление гривны в 2019 году стало причиной падения экономики - Петрашко2 ч. назад - 905 8
Самый богатый человек мира за день заработал рекордные 13 млрд долларовВчера, 18:32 - 20205 8
Уже есть возможность говорить об ипотеке под 10% - Шмыгаль3 ч. назад - 885 4
Марченко: Борьба с НДС-скрутками только началась4 ч. назад - 744 4
Самый богатый человек мира за день заработал рекордные 13 млрд долларовВчера, 18:32 - 20205 8
В Барселоне собрались принудительно выкупать у хозяев пустующие квартирыВчера, 13:40 - 4220
В Украине нашли деньги на повышение минималки: в Минфине раскрыли планыВчера, 14:01 - 2988
Сколько стоит жилье в разных районах Киева (инфографика)Вчера, 13:04 - 2876
Доллар может вырасти до 28 гривен уже на этой неделе: аналитик назвал условияВчера, 21:07 - 2773 2
OnePlus представила 5G-смартфон с шестью камерами (фото)Около часа назад - 40
SpaceX совершила 13-ый запуск ракеты в 2020 годуВчера, 11:40 - 216
Крюковский завод показал эскизы нового поезда метро (фото)Позавчера, 12:10 - 4509 12
Spotify запустился в Украине: сколько стоит подписка15.07.2020, 10:35 - 1870 5
Bosch представила концепт электровелосипеда (фото)13.07.2020, 16:32 - 1991 1