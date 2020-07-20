Самые популярные электромобили на рынке Европы

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Рост количества регистраций электромобилей для автопарков и бизнеса в ЕС значительно выше (59%), чем рост количества частных регистраций (41%).
Об этом говорится в отчете компании JATO.
Таким образом, значительная часть спроса на электромобили в Европе приходится на компании, сервисы аренды авто и автопарки.
В первом квартале 2020 года произошел срыв на китайском, европейском и американском рынках. Китайский спрос на BEV (Battery electric vehicle – электромобиль на аккумуляторном питании) снизился на 55% до 81 800 единиц в 1 квартале 2020 года после введения карантина.
Между тем в Европе количество зарегистрированных BEV увеличилось на 56% до 127 900 авто и возглавило мировой рейтинг по регионам.
Инфографика: JATO
“Впервые с момента начала “гонки” по электрификации Европа заняла первое место в рейтинге по количеству зарегистрированных электромобилей”, – отмечают аналитики.
ТОП-10 самых популярных электромобилей среди европейцев:
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