Самые популярные электромобили на рынке Европы

Рост количества регистраций электромобилей для автопарков и бизнеса в ЕС значительно выше (59%), чем рост количества частных регистраций (41%).

Об этом говорится в отчете компании JATO.

Таким образом, значительная часть спроса на электромобили в Европе приходится на компании, сервисы аренды авто и автопарки.

В первом квартале 2020 года произошел срыв на китайском, европейском и американском рынках. Китайский спрос на BEV (Battery electric vehicle – электромобиль на аккумуляторном питании) снизился на 55% до 81 800 единиц в 1 квартале 2020 года после введения карантина.

Между тем в Европе количество зарегистрированных BEV увеличилось на 56% до 127 900 авто и возглавило мировой рейтинг по регионам.



Инфографика: JATO

“Впервые с момента начала “гонки” по электрификации Европа заняла первое место в рейтинге по количеству зарегистрированных электромобилей”, – отмечают аналитики.

ТОП-10 самых популярных электромобилей среди европейцев: