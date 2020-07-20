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Самые популярные электромобили на рынке Европы

Самые популярные электромобили на рынке Европы

Рост количества регистраций электромобилей для автопарков и бизнеса в ЕС значительно выше (59%), чем рост количества частных регистраций (41%).

Об этом говорится в отчете компании JATO.

Таким образом, значительная часть спроса на электромобили в Европе приходится на компании, сервисы аренды авто и автопарки.

В первом квартале 2020 года произошел срыв на китайском, европейском и американском рынках. Китайский спрос на BEV (Battery electric vehicle – электромобиль на аккумуляторном питании) снизился на 55% до 81 800 единиц в 1 квартале 2020 года после введения карантина.

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Между тем в Европе количество зарегистрированных BEV увеличилось на 56% до 127 900 авто и возглавило мировой рейтинг по регионам.


Инфографика: JATO

“Впервые с момента начала “гонки” по электрификации Европа заняла первое место в рейтинге по количеству зарегистрированных электромобилей”, – отмечают аналитики.

ТОП-10 самых популярных электромобилей среди европейцев:

  • Renault Zoe – 20 401 шт.;
  • Tesla Model 3 – 20 397 шт.;
  • Volkswagen – Golf 10 401 шт.;
  • Peugeot 208 – 8781 шт.;
  • Nissan Leaf – 8448 шт.;
  • AudiE-Tron – 7812 шт.;
  • Hyundai Kona – 5953 шт.;
  • BMWi3 – 5167 шт.;
  • KiaNiro – 4328 шт .;
  • Volkswagen Up – 3876 шт.
По материалам Finance.UA
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