Фонд гарантирования продал собственность «Дельта Банка» на 14 млрд грн только за 30 миллионов

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Фонд гарантирования вкладов физических лиц продал пул активов «Дельта Банка» на сумму 14,3 млрд грн только за 30,6 млн грн компании «ФК «Инвестохиллс Веста» Андрея Волкова из «Альфа-Банка».
Право требования к юридическим и физическим лицам получили компании: «Факториал М» (ранее «Бони и Клайд»), «Антарес-Торгсервис», «Еплада», «Эквити Ин» (ранее «САБ-Р”), «Трансинвест Украина» , сообщает Finbalance.
Эти компании фигурировали в уголовных производствах по поводу возможного вывода «Дельта Банком» рефинансирования НБУ и в публикациях о выдаче займов для «компаний-пустышек».
Среди учредителей компании-покупателя «ФК «Инвестохиллс Веста» фигурирует Андрей Волков, которого связывали с Павлом Фуксом. Это экс-председатель правления «Альфа-Банка» и экс-глава Нацкомфинуслуг.
В упомянутом пуле активов находятся права «Дельта Банка» на земельный участок площадью 7,1566 га для строительства гостинично-коттеджного комплекса, горнолыжной трассы в Ивано-Франковской области (г. Яремче, с. Поляница).
Как отмечается, «согласно данным Государственного реестра прав на недвижимое имущество, право собственности банка на земельный участок прекращено».
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