Фонд гарантирования продал собственность «Дельта Банка» на 14 млрд грн только за 30 миллионов

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продал пул активов «Дельта Банка» на сумму 14,3 млрд грн только за 30,6 млн грн компании «ФК «Инвестохиллс Веста» Андрея Волкова из «Альфа-Банка».

Право требования к юридическим и физическим лицам получили компании: «Факториал М» (ранее «Бони и Клайд»), «Антарес-Торгсервис», «Еплада», «Эквити Ин» (ранее «САБ-Р”), «Трансинвест Украина» , сообщает Finbalance.

Эти компании фигурировали в уголовных производствах по поводу возможного вывода «Дельта Банком» рефинансирования НБУ и в публикациях о выдаче займов для «компаний-пустышек».

Среди учредителей компании-покупателя «ФК «Инвестохиллс Веста» фигурирует Андрей Волков, которого связывали с Павлом Фуксом. Это экс-председатель правления «Альфа-Банка» и экс-глава Нацкомфинуслуг.

В упомянутом пуле активов находятся права «Дельта Банка» на земельный участок площадью 7,1566 га для строительства гостинично-коттеджного комплекса, горнолыжной трассы в Ивано-Франковской области (г. Яремче, с. Поляница).

Как отмечается, «согласно данным Государственного реестра прав на недвижимое имущество, право собственности банка на земельный участок прекращено».