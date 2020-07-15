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Укрепление гривны в 2019 году стало причиной падения экономики - Петрашко

Укрепление гривны в 2019 году стало причиной падения экономики - Петрашко

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко считает, что укрепление курса гривны в 2019 году привело к падению экономики. Кроме того, он обвинил структуры, близкие к НБУ, в спекуляциях на рынке ОВГЗ.

Об этом министр сказал в интервью РБК-Украина.

Петрашко поддерживает политику гибкого обменного курса, проводимую НБУ.

“Просто считаю, что курс использовался для манипуляций. Мы понимаем, что в прошлом году усиление курса до 23,5 гривен/доллар, по сути, заложило основу для падения нашей промышленности и ВВП”, – сказал он.

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По его мнению, в 2019 году НБУ недостаточно выкупал валюту и пополнял резервы, позволяя гривне укрепляться.

“Ведь когда курс колеблется с 28,5 грн и идет в 23 грн/доллар, то мы понимаем, какие катастрофические последствия это имеет для нашей экспортно-ориентированной промышленности”, – сказал он.

По его словам, колебание курса вывело маржу из продуктивного сектора в непродуктивный.

“Доходность по ОВГЗ в то время зашкаливала и доходила по 30%, при отсутствии какого-либо риска. Как можно было такое допустить? Безосновательно отобрали деньги через курс у промышленников, у аграриев, не пополнили резервы, когда могли пополнить”, – рассказал министр.

По его мнению, падение ВВП заложило не правительство Алексея Гончарука. “Я считаю, заложил Национальный банк неразумной курсовой политикой и практически вымыванием в 4-м квартале денег из реального сектора экономики для перераспределения на непродуктивные сектора”, – сказал он.

Кроме того, он убежден, что НБУ держал слишком высокую учетную ставку для того, чтобы определенные структуры занимались спекуляциями.

“Мы понимаем: для спекуляций на рынке ОВГЗ и подобных вещей… Со стороны структур, которые очень тесно работали с Национальным банком, это всем известно”, – сказал он.

Справка Finance.ua:

  • Национальный банк под руководством Кирилла Шевченко не видит оснований для вмешательства в ситуацию на валютном рынке.
  • Стабильности курса гривны до конца 2020 года ничто не угрожает. Нет никаких причин, чтобы ситуация изменилась. Об этом заявлял министр финансов Сергей Марченко.

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По материалам РБК-Украина
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