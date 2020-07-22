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Продажи группы Renault упали на 34,9%

Продажи группы Renault упали на 34,9%

В I полугодии 2020 года группа Renault, в которую входят бренды Renault, Alpine, Dacia и Lada, продала 1 256 658 автомобилей. Это на 34,9% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

В Европе с января по июнь 2020 года группа Renault продала 623 854 автомобилей, что на 48,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В Китае тоже результат оказался не очень хорошим (-20,8%). Впрочем, в Бразилии ситуация еще хуже (-39%), как и в Индии (-49,4%).

Главная причина – карантин, введенный во многих странах из-за пандемии коронавируса. Но в июне, после ослабления карантина, появились признаки увеличения продаж группы Renault. Мало того, в Европе в июне продали 37 540 электромобилей Zoe, что на 50% больше, чем год назад.

На увеличение спроса в Европе повлияла также поддержка во многих странах автопроизводителей, чтобы они преодолели последствия коронавируса.

В 2020 году группа Renault планирует выпустить несколько «зеленых» моделей. Среди них будут гибридные версии Clio, кроссовера Captur и универсала Mégane.

По материалам autonews.ua
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