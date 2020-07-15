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Заграничные е-паспорта уже тестируют в Борисполе

Заграничные е-паспорта уже тестируют в Борисполе

Услугу для поездок за границу с электронным загранпаспортом уже тестируют в аэропорту Борисполь.

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров на своей странице в Telegram.

“Дія тестируется. Планшет установлен на первом пункте авиабезопасности. Ждем изменения внутреннего норматива по авиабезопасности, который требовал оригинал паспорта”, – отметил он.

По его словам, как только будет все готово, украинцы смело смогут пользоваться е-паспортами в аэропортах.

Что такое приложение Дія и как им пользоваться 📱

Напомним, ранее Госпогранслужба отмечала о невозможности путешествовать с помощью электронных документов. Ведь электронные документы действительны только на территории Украины.

Однако использование зарубежного е-паспорта станет возможным при условии изменений в украинском законодательстве.

Справка Finance.ua:

Е-паспорта в Дії можно использовать:

  • для путешествий в поезде по Украине;
  • для входа в админздания;
  • при получении административных услуг;
  • для удостоверения вашей личности, если вас остановила полиция;
  • во время медицинского обслуживания;
  • если нужно получить почтовые услуги или услуги связи.
По материалам Finance.UA
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