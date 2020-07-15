Заграничные е-паспорта уже тестируют в Борисполе

Услугу для поездок за границу с электронным загранпаспортом уже тестируют в аэропорту Борисполь.

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров на своей странице в Telegram.

“Дія тестируется. Планшет установлен на первом пункте авиабезопасности. Ждем изменения внутреннего норматива по авиабезопасности, который требовал оригинал паспорта”, – отметил он.

По его словам, как только будет все готово, украинцы смело смогут пользоваться е-паспортами в аэропортах.

Напомним, ранее Госпогранслужба отмечала о невозможности путешествовать с помощью электронных документов. Ведь электронные документы действительны только на территории Украины.

Однако использование зарубежного е-паспорта станет возможным при условии изменений в украинском законодательстве.

Справка Finance.ua:

Е-паспорта в Дії можно использовать:

для путешествий в поезде по Украине;

для входа в админздания;

при получении административных услуг;

для удостоверения вашей личности, если вас остановила полиция;

во время медицинского обслуживания;