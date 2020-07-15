Vivo запустила умный завод, на котором будет ежегодно выпускаться 70 млн устройств

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Компания Vivo сообщила о запуске своего нового умного завода, который расположен в городе Чанган, Китай. Этот завод сможет выпускать ежегодно до 70 миллионов смартфонов и прочих устройств компании.
Завод расположен рядом с глобальной штаб-квартирой Vivo и имеет общую площадь 345 000 квадратных метров. Этот завод будет ориентирован на производство продукции высочайшего качества. Создавая новый завод, китайский технический гигант не просто исправил недостатки своих ранее запущенных производственных линий, но и построил его с нуля, заявив, что это действительно умный завод.
Новый центр Vivo включают в себя производственные здания, офисы, общежития для сотрудников, а также различные магазины. Если добавить к этому заводу четыре существующие производственные линии Vivo, то общая производственная мощность компании составит более 200 миллионов единиц различной продукции в год.
Этот шаг играет большую роль в желании Vivo стать компанией, которая полностью самостоятельно разрабатывает и производит свои устройства.
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