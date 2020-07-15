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Нет никаких оснований вводить пошлины на дизельное топливо, – эксперт

Нет никаких оснований вводить пошлины на дизельное топливо, – эксперт

Основания для введения пошлины на импортное дизтопливо отсутствуют. Об этом заявил директор специальных проектов научно-технического центра “Психея” Геннадий Рябцев, комментируя обращение “Укртатнафты” к и.о. министра энергетики о введении спецпошлины на дизтопливо, пишет “Znaj.ua”.

“Нет никаких оснований для этого, никакого обоснования компания не предоставила для того, чтобы это было осуществлено. Кроме того, никто не будет внедрять все это задним числом”, – сказал Рябцев.

По его словам, “Укртатнафта” реализует собственную политику и пытается отвоевать рынок нефтепродуктов, на котором ее потеснили российские поставщики дизтоплива.

“Российское дизельное топливо вредит украинской “Укртатнафте”, поскольку оно дешевле той продукции, которую выпускает “Укртатнафта”, и это не позволяет “Укртатнафте” зарабатывать. То есть фактически российское дизельное топливо вытеснило с рынка аналогичную продукцию “Укртатнафты”. Поэтому вполне понятно, что руководство этого предприятия хочет отвоевать рынок любым способом. Понятно, что им не интересно мнение потребителя. Им нужно получить как можно большую прибыль”, – пояснил Рябцев.

Он также подчеркнул, что введение пошлины или квотирования приведет к удорожанию дизтоплива для конечного потребителя.

Напомним, ранее ПАО “Укрнафта”, АО “Укртатнафта” и АО “Укргаздобыча” обращались с совместным заявлением к Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства по факту якобы антиконкурентных действий при поставках в Украину российского дизельного топлива и сжиженного газа и требовали введения на них пошлин в размере 8,46%.

По материалам Сегодня
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