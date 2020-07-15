ФССУ компенсировал украинцам 7,3 млн грн из-за потери заработка

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По состоянию на 21 июля 2020 года Фонд направил застрахованным украинцам, находившимся в самоизоляции, около 7,3 млн гривен.
Об этом сообщила пресс-служба Фонда социального страхования Украины.
Более 6 тыс. застрахованных украинцев находились на самоизоляции под медицинским наблюдением с начала пандемии COVID-19, из них почти 1,5 тыс. – медицинские работники.
“Каждый из них получил от Фонда социального страхования Украины компенсацию потерянного за это время заработка. На сегодня ФССУ профинансировал более 38 тысяч дней изоляции”, – говорится в сообщении.
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