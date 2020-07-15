ФССУ компенсировал украинцам 7,3 млн грн из-за потери заработка

По состоянию на 21 июля 2020 года Фонд направил застрахованным украинцам, находившимся в самоизоляции, около 7,3 млн гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Фонда социального страхования Украины.

Более 6 тыс. застрахованных украинцев находились на самоизоляции под медицинским наблюдением с начала пандемии COVID-19, из них почти 1,5 тыс. – медицинские работники.

“Каждый из них получил от Фонда социального страхования Украины компенсацию потерянного за это время заработка. На сегодня ФССУ профинансировал более 38 тысяч дней изоляции”, – говорится в сообщении.

Справка Finance.ua:

Пособие за время изоляции от COVID -19 финансируется ФССУ на основании листка нетрудоспособности. Право на него имеют все застрахованные лица в случае контакта с инфицированным больным, режим изоляции устанавливается для противодействия возможному распространению коронавирусной болезни.

Размер пособия от Фонда составляет 50% среднего дохода работника независимо от стажа, начиная с шестого дня самоизоляции (первые пять дней финансируются за счет работодателя).