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Украинский парк электромобилей перевалил за отметку 20 000 единиц

Украинский парк электромобилей перевалил за отметку 20 000 единиц

В первом полугодии 2020 года в Украине было поставлено на учет 3516 единиц автотранспортной техники, работающей исключительно на электротяге. Такой результат на 10% превзошел показатель годовой давности.

Об этом сообщает Укравтопром.

Из этого количества легковых электромобилей было 3346 шт. (+13% к аналогичному периоду прошлого года), коммерческих авто на электротяге – 169 шт. (-23% к аппг) и один электроавтобус.

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Доля новой техники в регистрациях этого года составила:

  • у легковых авто – 7,8%;
  • коммерческих – 2,4%;
  • автобусов – 100%.

ТОП-5 самых популярных моделей на аккумуляторных источниках питания:

  • NISSAN Leaf – 1159 шт., из них новых только 6 шт.;
  • TESLA Model S – 389 шт. (новых – 2 шт.);
  • TESLA Model 3 – 358 шт. (новых – 8 шт.);
  • TESLA Model X – 162 шт. (новых – 11 шт.);
  • VOLKSWAGEN e-Golf – 161 шт. (новых не было).

Среди новых электромобилей самым популярным был кроссовер AUDI E-Tron. С января по июнь на этой модели остановили свой выбор 59 украинцев.

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По материалам Finance.UA
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