Украинский парк электромобилей перевалил за отметку 20 000 единиц

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В первом полугодии 2020 года в Украине было поставлено на учет 3516 единиц автотранспортной техники, работающей исключительно на электротяге. Такой результат на 10% превзошел показатель годовой давности.
Об этом сообщает Укравтопром.
Из этого количества легковых электромобилей было 3346 шт. (+13% к аналогичному периоду прошлого года), коммерческих авто на электротяге – 169 шт. (-23% к аппг) и один электроавтобус.
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Доля новой техники в регистрациях этого года составила:
ТОП-5 самых популярных моделей на аккумуляторных источниках питания:
Среди новых электромобилей самым популярным был кроссовер AUDI E-Tron. С января по июнь на этой модели остановили свой выбор 59 украинцев.
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