Минюст обновит Госреестр юридических лиц

Важное сообщение для бизнеса и государственных регистраторов: Минюст готовится к запуску нового ЕГР (Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований).

Об этом сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська на своей странице в FACEBOOK.

“В связи с этим с 07 по 16 августа 2020 года данные будут переноситься из старого реестра в новый, и доступ регистраторов к ЕГР в течение этого времени будет отсутствовать. Документы на регистрацию не будут приниматься с 00 часов 05 августа, а документы, поданные до этого времени, должны быть обработаны до 18 часов 07 августа”, – предупредили в ведомстве.

В Минюсте отмечают, что запланировали включить новый ЕГР раньше 16 августа, но на всякий случай взяли время с запасом.

В течение периода переноса данных Антирейдерская коллегия будет продолжать работать, будет иметь доступ к ЕГР и сможет оперативно реагировать на потенциальные рейдерские атаки.

Преимущества нового ЕГР:

упрощен доступ пользователей к реестру;

бесплатный поиск сведений по данным обособленного подразделения юридического лица;

новые регистрационные действия, в частности, переход на деятельность на основании собственного учредительного документа или модельного устава, внесение и отмена запрета на совершение регистрационных действий, внесение изменений в сведения об обособленном подразделении;

новые печатные формы документов (заявление, решение об отказе) и обновили имеющиеся (выдержка, выписка, опись представленных документов, уведомление об отказе);

имеется возможность формирования выписки после проведения любого регистрационного действия;

функционал формирования запроса на выдачу копий документов из регистрационного дела;

усовершенствованы бизнес-процессы регистрации, в том числе создали выраженное отражение проведенных изменений, обеспечили прекращение ФЛП и внесение изменений в сведения о ЮЛ в один этап, добавили новые атрибуты расширенного поиска;

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созданы дополнительные механизмы контроля и модули безопасности;

реализована возможность учета семейных фермерских хозяйств и добавлен отдельный признак создания такого хозяйства;

создали новую сущность – «конечный бенефициарный владелец»; тем самым улучшили качество внесения данных о конечных бенефициарных владельцах путем их четкого структурирования и обособления от учредителей, что в свою очередь позволяет размещать информацию в отдельных блоках при предоставлении сведений из ЕГР или публикации в открытых данных.

Также в обновленном ЕГР предусмотрена техническая возможность его дальнейшего совершенствования и доработки.