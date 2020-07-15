Минюст обновит Госреестр юридических лиц

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Важное сообщение для бизнеса и государственных регистраторов: Минюст готовится к запуску нового ЕГР (Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований).
Об этом сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська на своей странице в FACEBOOK.
“В связи с этим с 07 по 16 августа 2020 года данные будут переноситься из старого реестра в новый, и доступ регистраторов к ЕГР в течение этого времени будет отсутствовать. Документы на регистрацию не будут приниматься с 00 часов 05 августа, а документы, поданные до этого времени, должны быть обработаны до 18 часов 07 августа”, – предупредили в ведомстве.
В Минюсте отмечают, что запланировали включить новый ЕГР раньше 16 августа, но на всякий случай взяли время с запасом.
В течение периода переноса данных Антирейдерская коллегия будет продолжать работать, будет иметь доступ к ЕГР и сможет оперативно реагировать на потенциальные рейдерские атаки.
Преимущества нового ЕГР:
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Также в обновленном ЕГР предусмотрена техническая возможность его дальнейшего совершенствования и доработки.
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