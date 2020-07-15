Конгресс США одобрил поправки об усилении санкций против "Северного потока-2"

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Плата представителей Конгресса США единогласно приняла решение об ужесточении санкций в отношении газопровода “Северный поток-2”. Также был одобрен проект усиления ограничительных мер по “Турецкому потоку”.
Об этом сообщается на сайте Палаты представителей Конгресса США.
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Данные санкции вошли в план военного бюджета США на следующий финансовый год, который начинается с 1 октября.
Документ предусматривает введение санкций в отношении иностранных лиц и компаний, которые способствуют аренде, продаже и предоставлению судов, осуществляющих строительство газопроводов.
В прошлом году США ввели санкции против “Северного потока-2”, которые заставили компанию-укладчика трубопровода остановить работы. Но Россия намерена завершить строительство газопровода, несмотря на американские санкции.
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