IKEA открывает два дополнительных пункта выдачи заказов в Киеве

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IKEA расширяет мощности украинского онлайн-магазина. Компания более чем удвоила свою способность обрабатывать заказы, сделанные через Интернет-магазин ИКЕА в Украине, и теперь способна удовлетворить спрос как в Киеве, так и в других регионах.
Об этом компания сообщила Finance.ua.
Компания планирует и в дальнейшем инвестировать в мощности для обработки заказов, а также намерена открыть два дополнительных пункта выдачи заказов в Киеве. ИКЕА стремится поскорее открыть первый магазин в городском формате в Киеве до конца 2020 года. Он будет расположен в ТРЦ Blockbuster Mall, с которым компания недавно подписала договор аренды.
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