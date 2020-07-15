IKEA открывает два дополнительных пункта выдачи заказов в Киеве

IKEA расширяет мощности украинского онлайн-магазина. Компания более чем удвоила свою способность обрабатывать заказы, сделанные через Интернет-магазин ИКЕА в Украине, и теперь способна удовлетворить спрос как в Киеве, так и в других регионах.

Об этом компания сообщила Finance.ua.

Компания планирует и в дальнейшем инвестировать в мощности для обработки заказов, а также намерена открыть два дополнительных пункта выдачи заказов в Киеве. ИКЕА стремится поскорее открыть первый магазин в городском формате в Киеве до конца 2020 года. Он будет расположен в ТРЦ Blockbuster Mall, с которым компания недавно подписала договор аренды.

Справка Finance.ua:

Впервые IKEA объявила о намерении выйти на украинский рынок в конце 2017 года. Сначала первый магазин в Украине в новом формате city store компания собиралась открыть в столичном ТРЦ Ocean Mall.

Интернет-магазин IKEA официально запустила 14 мая. 25 мая компания приняла решение временно ограничить возможность оформлять новые заказы в украинском интернет-магазине, чтобы удовлетворить спрос и в дальнейшем соответствовать высоким стандартам IKEA и ожиданиям клиентов.

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