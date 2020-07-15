Минюст инициирует введение компенсаций жертвам преступлений: Малюська раскрыл детали

Министерство юстиции инициировало законопроект, согласно которому пострадавшим от насильственного преступления предусмотрена компенсация от государства.

Подробнее о документе, а также кто и как сможет получить компенсации, в эфире “Сніданку з 1+1” рассказал министр юстиции Денис Малюська, передает ТСН.

Выплату уже согласовали с Министерством финансов. Кабмин согласовал документ. Компенсации смогут получить люди, которые имеют тяжкие телесные повреждения, причиненные преступлением, жертвы половых преступлений, родственники и члены семей тех, кто умер (речь идет об убийстве), а также несовершеннолетние дети, которым причинено психологическое или физическое насилие.

По словам министра, в законе установлена небольшая гарантированная сумма, которая в любом случае будет выплачиваться потерпевшим автоматически, – это более 900 гривен.

“Это лишь гарантированный законом минимум. Реальные размеры возмещения установит Кабмин. Кроме того, сумма будет зависеть от наполнения фонда”, – пояснил Малюська.

Средства будут выдавать в центрах правовой помощи.

“Полиция должна зарегистрировать факт преступления. Ключевой документ – это выписка из ЕРДР, что есть такое уголовное производство и человек является жертвой, документы, подтверждающие расходы (лечение, похороны, потеря заработка и т. п.), а также паспорт и код. На этом основании будут возмещать выплаты”, – рассказал глава Министерства юстиции.

Фонд для выплаты компенсаций будет наполняться с помощью самих заключенных, отмечает Малюська.

“Мы меняем систему уголовных наказаний, чтобы сделать стимулы, чтобы преступники работали, платить штрафы и компенсации. То есть перевернуть систему: не государство охраняет, кормит и заботится о преступниках в тюрьме, а наоборот. Каждый заключенный, независимо от совершенного преступления, во-первых, будет уплачивать специальный сбор на наполнение фонда для выплат пострадавшим, во-вторых, на регрессы. В-третьих, все средства, которые поступят от штрафов и исправительных работ других преступников как санкция, также будут наполнять этот фонд”, – пояснил министр юстиции.

Малюська рассчитывает, что закон вступит в силу уже со следующего года: “Компенсации будут получать все жертвы, начиная с 2021 года. Выплаты за преступления прошлых лет осуществлять не будут”.