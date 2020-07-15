Почему депозиты подешевели - мнение эксперта

Еще в начале года ставки по гривневым депозитам были на уровне 14-15%. Сейчас их доходность существенно снизилась.

Банкам не нужны деньги, рассказал в комментарии Gazeta.ua Алексей Кущ, эксперт по вопросам экономики Института Growford.

“Ранее банки могли вкладываться в доходные государственные инструменты: облигации внутреннего государственного займа под 20 процентов и депозитные сертификаты НБУ под 16. При этом банки практически не кредитовали реальный сектор экономики, а сконцентрировались на потребительских кредитах под 30-40 процентов. Была возможность предлагать депозиты под высокие проценты”, – говорит экономист.

По сравнению с аналогичным периодом в прошлом году банки увеличили прибыль на 20%.

“Ни одна другая отрасль в Украине не может похвастаться такими результатами. Учетная ставка сократилась до 6 процентов, на депозитных сертификатах НБУ можно зарабатывать 4 процента. Доходность ОВГЗ на первичном рынке упала до 10 процентов. Потребительские кредиты практически никто не берет, потому что уменьшилась покупательная способность населения. Поэтому банки не заинтересованы в привлечении новых вкладов, ведь некуда размещать средства. Это повлияло на снижение доходности депозитов. Некоторые вообще отказались от валютных сбережений. Предлагают мизерные проценты в долларах и евро”, – поясняет Кущ.

Советует простым украинцам держать деньги “рядом с собой”. Желательно в долларах или евро. Ведь кризис “любит наличные”.

По словам экономиста, осенью ставки по депозитам могут снова вырасти. Это связано с повышением уровня инфляции. Тогда Нацбанку придется повышать учетную ставку, а проценты по облигациям станут больше.

“ОВГЗ не интересны населению в виде альтернативы депозитам. Сегодня их доходность падает. Кроме того, есть порог рентабельности – вкладываться можно от 100 тысяч гривен, а настоящая доходность начинается от 1 миллиона гривен. Для большинства такие суммы недоступны”, – поясняет Кущ.

Справка Finance.ua:

Банки изменят принцип формирования депозитных ставок. Причиной такой тенденции станет введение норматива NSFR с 2021 года.

Общая сумма вкладов украинцев в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов физических лиц выросла с начала года на 28,7 млрд грн до 529,8 млрд грн.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что Национальный банк сигнализирует банкам о снижении учетной ставки. Постепенно должны уменьшаться ставки по депозитам и кредитам.

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