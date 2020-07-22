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Цены на жилье в Украине за последний год выросли почти на 10%

Цены на жилье в Украине за последний год выросли почти на 10%

Во II квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены на квартиры в Украине выросли в среднем на 8,4%. По сравнению с концом 2019 года цены выросли на 4,5%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

По данным статистического ведомства, за год цены на квартиры на первичном рынке выросли на 6,7%, на вторичном – на 9,4%.

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За год однокомнатные квартиры подорожали на первичном рынке на 8,1%, на вторичном – на 12,5%, двухкомнатные квартиры на первичном рынке на 5,6%, на вторичном – на 9,8%, трехкомнатные квартиры на первичном рынке на 6,0%, на вторичном – на 6,2%.

Средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры за 2019 год по Украине выросла на 10,4% – с 3352 грн до 3701 грн.

На первом месте по стоимости аренды г. Киев – 7538 грн. Далее идут Одесская область (5429 грн) и Львовская области – 4706 грн.

Справка Finance.ua:

  • Квартиры на киевской вторичке за 1 полугодие подорожали на 7,7% в гривне. Об этом свидетельствует аналитика портала “Столичная недвижимость”.
  • Правительство утвердило ряд новых послаблений по аренде помещений для бизнеса на период карантина.

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По материалам Finance.UA
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